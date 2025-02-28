Померла Мішель Трахтенберг: родина заборонила робити розтин тіла акторки і пояснила чому

Розслідування смерті відомої американської акторки Мішель Трахтенберг завершені.

Так, родина покійної зірки серіалів "Баффі – переможниця вампірів" та "Пліткарка" зупинила слідство на етапі розтину тіла. Рідні відмовилися робити цю процедуру через свої релігійні переконання. У результаті причина смерті Трахтенберг ніколи не буде відома. А у свідоцтві про смерть у відповідному рядку буде зазначено, що спосіб і причини смерті – "невстановлені", пише Daily Mail.

"Згідно із законодавством про охорону здоров'я, сім'ї можуть виступати проти розтину на основі релігійних переконань, або ж за умови, що немає підозр у злочинності чи інших вагомих причин для проведення розтину, судово-медичний експерт також приймає відмову", - йдеться у заяві прессекретаря Офіса головного медичного експерта в Нью-Йорку.

Водночас зазначається, що експертами було проведено зовнішній огляд тіла зірки. Утім, про додаткові експертизи для встановлення точної причини смерті мови не йдеться.

Мішель Трахтенберг / Фото: Associated Press

До слова, про смерть Мішель Трахтенберг стало відомо 26 лютого. 39-річну акторку було знайдено мертвою у власному будинку в США. Тоді припускали, що ймовірно зірка пішла з життя через нещодавні серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, Мішель перенесла операцію з трансплантації печінки, що могло мати ускладнення.

Нагадаємо, нещодавно оскароносного актора Джина Гекмена з дружиною знайшли мертвими у власному будинку. Разом з ними помер і їхній домашній улюбленець.