Померла Мішель Трахтенберг: родина заборонила робити розтин тіла акторки і пояснила чому

Причини смерті 39-річної зірки серіалів встановити не змогли.
Розслідування смерті відомої американської акторки Мішель Трахтенберг завершені.
Так, родина покійної зірки серіалів "Баффі – переможниця вампірів" та "Пліткарка" зупинила слідство на етапі розтину тіла. Рідні відмовилися робити цю процедуру через свої релігійні переконання. У результаті причина смерті Трахтенберг ніколи не буде відома. А у свідоцтві про смерть у відповідному рядку буде зазначено, що спосіб і причини смерті – "невстановлені", пише Daily Mail.
"Згідно із законодавством про охорону здоров'я, сім'ї можуть виступати проти розтину на основі релігійних переконань, або ж за умови, що немає підозр у злочинності чи інших вагомих причин для проведення розтину, судово-медичний експерт також приймає відмову", - йдеться у заяві прессекретаря Офіса головного медичного експерта в Нью-Йорку.
Водночас зазначається, що експертами було проведено зовнішній огляд тіла зірки. Утім, про додаткові експертизи для встановлення точної причини смерті мови не йдеться.
До слова, про смерть Мішель Трахтенберг стало відомо 26 лютого. 39-річну акторку було знайдено мертвою у власному будинку в США. Тоді припускали, що ймовірно зірка пішла з життя через нещодавні серйозні проблеми зі здоров'ям. Зокрема, Мішель перенесла операцію з трансплантації печінки, що могло мати ускладнення.
Нагадаємо, нещодавно оскароносного актора Джина Гекмена з дружиною знайшли мертвими у власному будинку. Разом з ними помер і їхній домашній улюбленець.