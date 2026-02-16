ТСН у соціальних мережах

Померла народна артистка України Людмила Юрченко

Виконавиці не стало у віці 83 років.

Валерія Сулима
Людмила Юрченко

Людмила Юрченко / © facebook.com/National.opera.of.Ukraine

Видатна оперна співачка та народна артистка України Людмила Юрченко померла.

Сумну новину повідомили на сторінці у Facebook Національної опери України імені Т. Г. Шевченка. Людмили Юрченко не стало 15 лютого. Життя артистки обірвалося у віці 83 років. Наразі причина смерті не повідомляється.

"Її творчість залишиться яскравою сторінкою не тільки історії Національної опери України імені Тараса Шевченка, але й усього українського вокального мистецтва, збагаченого її натхненним талантом. Пам'ять про Людмилу Юрченко збережуть усі, кому випало щастя працювати з нею, вчитися в неї, слухати її неповторне мецо-сопрано... Вічна і світла пам'ять. Глибокі співчуття рідним і близьким", - йдеться в повідомленні.

Людмила Юрченко / © facebook.com/National.opera.of.Ukraine

Людмила Юрченко / © facebook.com/National.opera.of.Ukraine

Зазначимо, Людмила Юрченко закінчила Київську консерваторію. Від 1969-го до 2011 року вона співала на головній оперній сцені України. Після завершення співочої кар'єри, артистка пішла передавати свій досвід та почала працювати педагогинею в Національній музичній академії України.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер зірка серіалу "Затока Доусона" Джеймс Ван Дер Бік. Життя американського актора обірвалося у віці 48 років.

