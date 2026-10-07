Померла оскароносна акторка Єва Марі Сейнт, яка увійшла в історію кіно: їй було 102 роки

Єва Марі Сейнт / © Associated Press

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Американська акторка Єва Марі Сейнт, яка здобула «Оскар» за свою дебютну кінороль у драмі «У порту», померла у віці 102 років.

Зірка пішла з життя 6 жовтня у своєму будинку в Лос-Анджелесі. За словами представника акторки, вона померла природною смертю в оточенні рідних та близьких, пише People.

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Єва Марі Сейнт народилася 4 липня 1924 року в Ньюарку, штат Нью-Джерсі. Вона навчалася в Університеті штату Боулінг-Грін в Огайо, а професійний шлях розпочала з телебачення та радіо. До великого кіно акторка прийшла після виступів на Бродвеї.

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Єва Марі Сейнт / © Associated Press

Її кінодебют став одним із найяскравіших в історії Голлівуду. 1954 року Сейнт була запрошена на роль Еді Дойл у драмі «У порту», де її партнером став Марлон Брандо. Виконання цієї ролі принесло акторці премію «Оскар» за найкращу жіночу роль другого плану. Таким чином, вона стала однією з небагатьох артисток, які отримали головну американську кінопремію вже за свою першу появу на великому екрані.

Після тріумфу Сейнт продовжила активно зніматися. Серед її відомих робіт — «Капелюх, повний дощу», «Рейнтрі Каунті», «Вихід», «Усі падають», «36 годин», «Гран-прі» та «Росіяни йдуть, росіяни йдуть». Проте ще більшої популярності їй принесла співпраця з Альфредом Гічкоком.

Єва Марі Сейнт / © Associated Press

1959 року акторка зіграла Єву Кендалл у шпигунському трилері «На північ через північний захід». Образ загадкової та елегантної героїні остаточно закріпив за Сейнт статус однієї з головних зірок Голлівуду тієї епохи.

Водночас акторка не прагнула безперервно перебувати в центрі уваги. На піку кар’єри вона свідомо обмежувала кількість кіноролей, оскільки хотіла приділяти більше часу родині. 2014 року Сейнт розповідала, що свого часу відмовила агенту, який переконував її погоджуватися на більшу кількість фільмів, адже вона мала маленьких дітей.

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Сейнт також мала успішну кар’єру на телебаченні. Вона отримала премію «Еммі» за роль у мінісеріалі «People Like Us» 1990 року, а в наступні десятиліття продовжувала з’являтися у фільмах і серіалах. Серед її пізніх робіт — «Супермен повертається» та «Зимова казка».

Останні роки кар’єри акторки також були пов’язані з озвучуванням. Її екранний шлях тривав десятиліттями, а однією з останніх робіт стала роль у «Легенді про Корру».

Єва Марі Сейнт була одружена з телевізійним режисером і продюсером Джеффрі Гейденом 65 років — до його смерті 2016 року. У неї залишилися двоє дітей, четверо онуків та двоє правнуків.

Нагадаємо, нещодавно померла акторка Гайден Панеттьєрі. Її екснаречений Володимир Кличко забив на сполох через зникнення коштовних речей зірки після смерті й висунув вимогу.

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