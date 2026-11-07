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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Померла путіністка Лідія Федосєєва-Шукшина, яка грала роль мадам Грицацуєвої у "12 стільцях"

Радянська акторка пішла з життя у віці 88 років.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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Лідія Федосєєва-Шукшина

Лідія Федосєєва-Шукшина / © Фото з відкритих джерел

Радянська та російська акторка Лідія Федосєєва-Шукшина, яка здобула популярність завдяки ролям у кіно «12 стільців» та «Калина червона», померла у віці 88 років. Останні тижні життя артистка провела в лікарні, а її позиція щодо війни Росії проти України викликала обурення.

Про смерть знаменитості 7 листопада повідомила її донька, акторка Марія Шукшина. Вона опублікувала відповідний допис у своєму Telegram-каналі. За інформацією російських ЗМІ, Федосєєва-Шукшина померла ввечері 6 листопада в московській лікарні. Їй було 88 років.

Упродовж останнього місяця життя акторка перебувала під наглядом медиків. 14 жовтня її екстрено госпіталізували через проблеми із серцем. Згодом артистка опинилася в реанімації, а її стан оцінювали як важкий. На початку листопада стало відомо, що вона перебуває на апараті штучної вентиляції легень.

Лідія Федосєєва-Шукшина / © Фото з відкритих джерел

Лідія Федосєєва-Шукшина / © Фото з відкритих джерел

Причину смерті знаменитості згодом розкрила її молодша донька Ольга Шукшина. У коментарі росЗМІ вона повідомила, що лікарі констатували серцеву недостатність.

За інформацією пропагандистів, прощання з акторкою та відспівування заплановані на 11 листопада. Її поховають в Москві, де вже захоронений її другий чоловік — режисер, актор і письменник Василь Шукшин.

Чим запам'яталася акторка та які ролі зробили її знаменитою

Лідія Федосєєва-Шукшина народилася в Ленінграді й за багаторічну кар'єру акторка зіграла понад 90 кіноролей і здобула звання народної артистки РСФСР.

Особливу популярність їй принесли роботи у стрічках її другого чоловіка Василя Шукшина — «Пічки-лавочки» та «Калина червона». Також вона з'явилася у військовій драмі «Вони билися за Батьківщину», мелодрамі «Вам і не снилося…» та фільмі «Віват, гардемарини!».

Лідія Федосєєва-Шукшина / © Фото з відкритих джерел

Лідія Федосєєва-Шукшина / © Фото з відкритих джерел

Окреме місце у фільмографії артистки посідає чотирисерійна екранізація «12 стільців» режисера Марка Захарова, яка вийшла 1976 року. У ній Федосєєва-Шукшина зіграла мадам Грицацуєву — вдову, з якою Остап Бендер у виконанні Андрія Миронова одружується заради пошуку одного зі стільців із коштовностями. Ця роль стала однією з найбільш упізнаваних у творчій біографії акторки.

Лідія Федосєєва-Шукшина з колегою / © Фото з відкритих джерел

Лідія Федосєєва-Шукшина з колегою / © Фото з відкритих джерел

Що відомо про позицію Федосєєвої-Шукшиної щодо війни в Україні

Попри впізнаваність завдяки радянському кінематографу, в останні роки життя акторка опинилася в інформаційному просторі й через свою позицію щодо російської агресії проти України.

У травні 2025 року одне з російських видань опублікувало матеріал із коментарем адвокатки акторки Юлії Вербицької-Лінник. За її словами, Федосєєва-Шукшина підтримувала кривавий режим путіна й так звану «спеціальну військову операцію».

Адвокатка також стверджувала, що артистка буцімто допомагала дітям, які втратили житло через війну. Проте особисто акторка не робила гучних заяв про війну в Україні.

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