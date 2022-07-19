Померла Руслана Писанка: якою ведуча була за життя та що про неї згадують колеги

Відома телеведуча була улюбленицею колег і глядачів, її називали "секс-символом" України і по-простому - Русею.

Та тяжка хвороба забрала життя Руслани Писанки. Акторки театру і кіно, знакової телеведучої не стало на 57-му році.

Але Писанка для всіх у пам'яті залишиться усміхненою, щасливою та непоправною оптимісткою.

Як йдеться в сюжеті ТСН, знаменитість уміла подарувати гарний настрій - і колегам, і глядачам.

Руслана Писанка

Руслану Писанку називали "секс-символом" України. Фільми, у яких грала, - неодмінно мали неабиякий успіх. Одну із перших головних ролей знаменитість отримала у стрічці "Москаль-чарівник". Красива і з самоіронією - відірвати погляд від акторки було неможливо.

Комедії, трагедії, мюзикли , історичні драми - Руся, як її називали друзі, була гармонічною у будь-якому образі. А роль у "Чорній раді" принесла акторці почесну нагороду - орден Святого Володимира.

Руслана Писанка у серіалі "Чорна рада" / Фото: kino-teatr.ua

Та справжньою народною улюбленицею Руслана стала після виходу в ефір програми "Погода" - на одному з українських телеканалів. Незмінною ведучою залишалася сім років поспіль.

"Найкращі вітання вам, телеглядачі. Я Руслана Писанка з інформацією про погоду", - починала говорити до глядачів Писанка.

Чоловіки мліли від Русіної вроди та пишних форм. А жінки захоплювалися, що вона - ось така - кров з молоком - справжня українка з бодіпозитивом. Ведучий та журналіст Костянтини Грубич про Руслану згадує лише хороше.

Руслана Писанка / Фото: instagram.com/pisankaruslana

"Вона ледь не першою показала, що не треба соромитися свого тіла. Що українки - вони ж у більшості своїй такі - кров з молоком. Вона зробила нашу красу - таким всезагальним жіночим здобутком", - говорить Грубич.

Руслана Писанка / Фото: facebook.com/ruslanapisanka

У Руслани Писанки були ще й телевізійні шоу. "Танці з зірками", "Зірка плюс зірка" та "Вишка". Руся не боялася вчитися. І підкорювати нові висоти в прямому сенсі слова. Стрибала у воду, переборюючи страхи, під захоплені вигуки браво та аплодисменти.

Руся прикрашала будь-який проєкт. То у шоу "Твій день" на 1+1 готувала щось смачненьке, то вже в кадрі з коханим чоловіком Ігорем Ісаковим. Він Русю підтримував геть у всьому - був її оберегом та надійним плечем.

Руслана Писанка з чоловіком

Крім телебачення та кіно - Руся ще й грала в театрі. Під час вистави "Поїзд "Одеса-мама" на початку лютого їй стало зле. Вона упала й зламала ногу.

"Я мужньо лежала годину і коли приїхала сюди (ред. – до лікарні), то дуже багато отримала компліментів від лікарів. Вони сказали, що дуже красиві у мене колготки", - говорила тоді Писанка.

Руслана Писанка в лікарні / Фото: скриншот з відео

А далі почалася повномасштабна війна. Коли Росія напала на Україну, Писанка не могла мовчати. Під час міжнародного благодійного телемарафон-концерту Save Ukraine закликала збирати гроші на гуманітарні потреби.

І це тоді, коли у неї була своя - особиста війна. У Німеччині Русі діагностували тяжку хворобу. Вона забрала життя Писанки, але не пам'ять про неї.

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