Померла Шеннен Догерті після багатьох років боротьби з онкологією

Артистки не стало на 54 році життя.

Голлівудська акторка Шеннен Догерті, яка протягом дев'яти років боролася з онкологією, померла.

Сумну новину виданню People підтвердила давня приятелька артистки, публіцистка Леслі Словн. Зірка серіалу "Усі жінки – відьми" померла у суботу, 13 липня. Шеннен Догерті не стало у віці 53 років.

"З важким серцем я підтверджую смерть акторки Шеннен Догерті. У суботу, 13 липня, вона програла боротьбу з раком після багатьох років боротьби з ним", - повідомила подруга артистки.

Шеннен Догерті / Фото: Associated Press

Життя Шеннен Догерті забрала онкологія. Від 2015 року артистка боролася з раком. У березні 2015 року в акторки діагностували рак молочної залози. Догерті розпочала лікування, вже навесні 2017 року повідомила про ремісію.

Однак 2020 року рак повернувся. Артистка боролася з онкологією четвертої стадії. 2023 року Догерті повідомила, що рак дав метастази у мозок, а згодом поширився на кістки.

Цитування Monatikа, Відповідь гурту NAHABA, Подробиці заповіту Шеннен Догерті – ЖВЛ представляє

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла зірка фільму "Сяйво" Шеллі Дюваль. Життя акторки забрала тяжка хвороба.

Читайте також: