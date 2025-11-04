Померла триразова номінантка на "Оскар" Даян Ледд: причина смерті акторки

Даян Ледд / © Associated Press

Американська акторка та режисерка Даян Ледд, яка була тричі номінована на "Оскар", померла.

Сумну новину підтвердила виданню The Independent донька зірки Голлівуду, артистка Лора Дерн. Даян Ледд пішла з життя 3 листопада. Акторки не стало у віці 89 років. Життя знаменитості обірвалося у власному будинку в Охай, штат Каліфорнія, США. Причиною смерті Ледд став ідіопатичний легеневий фіброз. Поруч із акторкою весь час була її донька.

"Моя дивовижна героїня і моя найдорожча мама, Даян Ледд, померла в своєму будинку в місті Охай, Каліфорнія. Вона була найкращою донькою, матір'ю, бабусею, акторкою, художницею і чуйною душею, яку, здавалося б, можна було створити тільки в мріях. Нам пощастило, що вона була з нами. Зараз вона літає разом зі своїми ангелами", - прокоментувала донька акторки.

Даян Ледд із донькою Лорою Дерн / © Associated Press

Зазначимо, Даян Ледд – відома американська акторка та режисерка. На телебаченні знаменитість дебютувала 1959 року, а на великих екранах вперше з'явилась 1966-го. Акторка знялась у багатьох картинах та навіть тричі була номінована на "Оскар" у категорії "Найкраща жіноча роль другого плану". Йдеться про стрічки "Аліса тут більше не живе", "Дикі серцем" та "Безпутна троянда". Щоправда, артистці так і не вдалося вибороти статуетку.

