Померла важкохвора акторка серіалу "Дівчата Гілмор" Елізабет Франц, яка зіграла роль Мії

Елізабет Франц

Реклама

Американська акторка Елізабет Франц, яку глядачі знають завдяки її харизмі та ролі Мії у серіалі «Дівчата Гілмор», пішла з життя у віці 84 років.

Про її смерть повідомило видання The New York Times, посилаючись на чоловіка артистки, сценариста Крістофера Пелгема. Він зазначив, що акторка померла 4 листопада у своєму будинку в місті Вудбері, штат Коннектикут. За словами родини, артистка тривалий час боролася з онкологічним захворюванням. Та на жаль, вона не пережила ускладнень хвороби. Так, причиною смерті став рак і тяжка реакція на медикаменти, які застосовувалися під час лікування.

Елізабет Франц

До слова, впродовж своєї кар’єри Елізабет Франц активно працювала на Бродвеї, а свій сценічний дебют здійснила ще далекого 1967 року. Вона співпрацювала з драматургом Нілом Саймоном і з’являлася в численних знакових виставах. Зокрема, у «Вишневому саду», «Клубі мосту Октави» та інших. Для кожної ролі Франц створювала детальний «внутрішній роман» персонажа — так вона описувала власний метод роботи.

Реклама

1999 року акторка отримала премію Tony за роль Лінди Ломан у легендарній п’єсі Артура Міллера «Смерть комівояжера». Окрім театру, Елізабет активно знімалася на телебаченні. Вона з’являлася в денних мильних операх «As the World Turns» і «Another World», а також у популярних серіалах «Розанна», «Сестри» та «Дівчата Гілмор». В останньому вона зіграла Мію — власницю готелю «Індепенденс Інн», яка прихистила юну Лорелай у Старс-Голлоу та стала для неї опорою в складний період життя.

Нагадаємо, нещодавно співак гурту «Скай» Олег Собчук нажахав фанів своїм критичним станом. Його екстрено госпіталізували та назвали причину.