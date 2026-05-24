Померла відома 52-річна співачка з Казахстану Назгуль Шукаєва, яка жила в Україні

Відома співачка родом із Казахстану Назгуль Шукаєва, яка значну частину свого життя перебувала в Україні, померла.

Про смерть артистки повідомили її друзі у Facebook. Життя співачки обірвалося 23 травня. Назгуль Шукаєва померла у віці 52 років. Зазначається, що причиною смерті виконавиці стала тяжка хвороба, від якої вона страждала. У подробиці близькі артистки не вдаються. Проте відомо, що медики боролись за життя Назгуль, але її серце не витримало. Співачка померла в реанімації.

«Правду люди пишуть — світла поменшало. Бо Назгуль — неповторна. Магія її голосу була другим Я Назгуль. Тиха, завжди доброзичлива, надзвичайно сильна. Мудра і світла», — йдеться в повідомленні приятеля артистки.

Зазначимо, Назгуль Шукаєва була родом із Казахстану. Проте понад 25 років тому вона приїхала до України на гастролі й залишилась жити. Назгуль побудувала співочу кар’єру саме в Києві. Вона володіла рідкісним діапазоном голосу. Також виконавиця експериментувала з жанрами. Артистка могла виконувати джаз, етно, оперу та авангард.

Співачка була заміжня та виховувала трьох дітей. Син артистки служив у ЗСУ. Сама ж Назгуль Шукаєва активно волонтерила та допомагала військовим.

