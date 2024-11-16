Зірка фільму "Діамантова рука" Світлана Світлична померла.

Знаменитості не стало сьогодні, 16 листопада. Її життя обірвалося ранком суботи на 85-му році життя. Про це повідомляє низка пропагандистських ЗМІ. На даний момент причини смерті не розголошуються.

Однак відомо, що Світлана тривалий час боролася з онкологією та мала серйозні проблеми з серцем. До того ж страждала на деменцію і хворобу Альцгеймера. А в останній період свого життя не могла пересуватися самостійно.

Світлана Світлична

Акторку поховають у Москві, де вона й проживала. У Світличної є двоє синів, один з яких помер.

Зазначимо, найбільшу популярність Світлана Світлична отримала за роль спокусниці Анни Сергіївни в комедії "Діамантова рука". Також артистка знялася у низці таких фільмів, як "Сімнадцять миттєвостей весни", "Стряпуха", "Місце зустрічі змінити не можна" та інших. Востаннє зірка з'явилася у серіалі "Дівчина і смерть" 2012 року.

Нагадаємо, нещодавно помер спортсмен В'ячеслав Узелков. Після його поховання матір боксера та його колишня дружина Марина винесли на загал свій конфлікт. А нещодавно фітнес-тренерка зробила заяву й розкрила правду про її шлюб з зіркою.

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