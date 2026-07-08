Луїза Лассер / © Getty Images

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Відома американська акторка Луїза Лассер, яка була колишньою дружиною режисера Вуді Аллена, померла.

Сумну новину повідомило видання The New York Times із посиланням на подругу артистки Сьюзен Шарлотту. Життя Луїзи Лассер обірвалося у понеділок, 6 липня. Акторка померла у своєму будинку на Мангеттені, Нью-Йорк, у віці 87 років.

До слова, Луїза Лассер була комедійною артисткою з безтурботним характером. Вона розпочала свою кар’єру, коли почала грати в ранніх фільмах режисера Вуді Аллена. Вона знімалась у таких картинах, як «Смішники», «Що сталося, тигрова лілія?», «Хапай гроші і біжи», «Банани», «Все, що завжди хотіли знати про секс, — та боялися запитати», «Спогади про „Зоряний пил“». Найбільшу популярність акторці принесла роль у мильній опері «Мері Гартман, Мері Гартман».

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Вуді Аллен та Луїза Лассер / © Getty Images

До речі, Луїза Лассер та Вуді Аллен були одружені. Акторка та режисер прожили в шлюбі три роки — від 1966-го до 1969-го.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що раптово померла британська співачка Лорен Беннетт. Життя артистки обірвалося у віці 37 років.

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