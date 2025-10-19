Померла відома британська акторка Саманта Еггар

Саманта Еггар / © Associated Press

Реклама

На 87-му році життя пішла з життя британська акторка Саманта Еггар, відома своїми ролями у фільмах "Колекціонер", "Доктор Дуліттл" та "Виводок".

Сумну новину підтвердила донька 86-річної акторки Дженна Стерн. Як повідомляє Variety, офіційну причину смерті наразі не розголошують, однак відомо, що останні п’ять років Еггар боролася з тяжкою хворобою.

"Красива, розумна й водночас вразлива… Моя мама померла мирно, у колі родини. Я тримала її за руку й говорила, як сильно ми її любимо", — написала Дженна у своєму Instagram.

Реклама

Саманта Еггар / © Associated Press

Саманта Еггар народилася у Великій Британії. Її акторська кар’єра розпочалася на сцені Королівського театру, де її помітила продюсерка та запросила на роль у фільмі "Дикі і спраглі". Справжній успіх прийшов після виходу стрічки "Колекціонер", яка принесла їй міжнародне визнання, "Золотий глобус", приз Каннського кінофестивалю та номінацію на "Оскар".

За роки кар’єри акторка знялася у десятках фільмів і серіалів. Артистка залишила помітний слід в історії британського кінематографа.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя один з гітаристів культового гурту KISS Деніел "Ейс" Фрейлі. Легендарного співзасновника не стало через нещасний випадок.