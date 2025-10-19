ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
434
Час на прочитання
1 хв

Померла відома британська акторка Саманта Еггар

Вона здобула світову славу завдяки фільму "Колекціонер".

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Саманта Еггар

Саманта Еггар / © Associated Press

На 87-му році життя пішла з життя британська акторка Саманта Еггар, відома своїми ролями у фільмах "Колекціонер", "Доктор Дуліттл" та "Виводок".

Сумну новину підтвердила донька 86-річної акторки Дженна Стерн. Як повідомляє Variety, офіційну причину смерті наразі не розголошують, однак відомо, що останні п’ять років Еггар боролася з тяжкою хворобою.

"Красива, розумна й водночас вразлива… Моя мама померла мирно, у колі родини. Я тримала її за руку й говорила, як сильно ми її любимо", — написала Дженна у своєму Instagram.

Саманта Еггар / © Associated Press

Саманта Еггар / © Associated Press

Саманта Еггар народилася у Великій Британії. Її акторська кар’єра розпочалася на сцені Королівського театру, де її помітила продюсерка та запросила на роль у фільмі "Дикі і спраглі". Справжній успіх прийшов після виходу стрічки "Колекціонер", яка принесла їй міжнародне визнання, "Золотий глобус", приз Каннського кінофестивалю та номінацію на "Оскар".

За роки кар’єри акторка знялася у десятках фільмів і серіалів. Артистка залишила помітний слід в історії британського кінематографа.

Нагадаємо, нещодавно пішов з життя один з гітаристів культового гурту KISS Деніел "Ейс" Фрейлі. Легендарного співзасновника не стало через нещасний випадок.

Дата публікації
Кількість переглядів
434
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie