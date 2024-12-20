Померла відома режисерка Світлана Олешко: реакція її ексчоловіка Сергія Жадана

Українська режисерка, директорка харківського театру "Арабески" Світлана Олешко померла.

Сумну звістку повідомив колишній чоловік Світлани – музикант і письменник Сергій Жадан на своїй Facebook-сторінці. Він повідомив, що 51-річна режисерка пішла з життя 19 грудня. І наприкінці вшанував пам'ять ексдружини, з якою розлучився 2007 року після 12 років шлюбу. До слова, за період стосунків у них народився син Іван.

"Вчора (19 грудня – прим. ред.) пішла з життя Світлана Олешко – засновниця та директорка театру "Арабески". Ми прожили разом від 1995 до 2007 року. Світла пам'ять…", - написав Сергій Жадан.

Світлана Олешко та Сергій Жадан

Причини смерті директорки поки не називають. Проте юзери в Мережі висловлюють свої співчуття родині.

Зазначимо, Світлана Олешко стала відомою завдяки низки робіт, серед яких театральні постановки "Енеїда", Aftertruth, "Червоний Елвіс", "РадіоШансон: Вісім історій про Юрія Зойфера" та багато інших. Останні дні життя Світлана провела у Польщі, де оселилася під час повномасштабного вторгнення. Під час великої війни працювала в Польському театрі ім. А. Шифман.

Як повідомляє видання "Нова Польща", прощання зі Світланою Олешко відбудеться у Польщі. Всі охочі зможуть провести режисерку в останню путь 23 грудня о 12:00 у Варшаві за адресою ul. Powązkowska, 14 (каплиця похоронного закладу Pruszyńskich).

Читайте також: