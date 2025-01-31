Померла відома співачка Маріанна Фейтфулл, яка крутила роман з Міком Джаггером

Британська співачка та акторка Маріанна Фейтфулл померла.

Життя 78-річної попдіви обірвалося 30 січня. Сумну звістку повідомило видання The Guardian. Представники зірки у коментарі зазначили, що останні хвилини життя вона провела у власному лондонському будинку в оточенні найрідніших:

"Маріанна мирно померла в Лондоні в оточенні своєї люблячої родини. Дуже сумуватимемо за нею", — йдеться в повідомленні прессекретаря.

Протягом 60 років своєї блискучої кар'єри Фейтфулл була знайома та співпрацювала з чималою кількістю зірок, серед яких Нік Кейв, Уоррен Елліс, Лу Рід і інші.

Маріанна Фейтфулл / Фото: Associated Press

Крім того, попдіва також співпрацювала зі славнозвісними музикантами Міком Джаггером та Кітом Річардсом. Саме вони написали для неї дебютний хіт, який приніс їй першу славу. А згодом співачка почала крутити роман з Джаггером, який тривав чотири роки. Подейкують, саме вона була музою гурту The Rolling Stones. Після смерті колишньої обраниці артист висловив свої співчуття:

"Я дуже засмучений новиною про смерть Маріанни Фейтфулл. Вона так довго була частиною мого життя. Вона була чудовою подругою, прекрасною співачкою і прекрасною акторкою. Вічна пам'ять", — зазначив музикант.

Маріанна Фейтфулл і Мік Джаггер / Фото: Associated Press

До слова, співачка також зіграла чимало визначних ролей також у фільмах. Їй випала нагода попрацювати з Олівером Рідом, Орсоном Уеллсом, Аленом Делоном та іншими.

Проте в житті Маріанни були не лише злети, але й падіння. Вона тривалий час була наркозалежною. Під час боротьби із кокаїновою залежністю вона втратила опіку над сином і розійшлася з Джаггером. До того ж поплатилася кар'єрою, яку покинула на десять років через захоплення забороненими речовинами. Зрештою, їй вдалося відмовитися від шкідливої звички, але минуле значно вплинуло на її здоров'я.

2006 року Фейтфулл перенесла операцію після діагностування раку молочної залози, а вже через рік вона повідомила, що хвора на гепатит С. Останні роки життя артистка також страждала від низки захворювань, зокрема артриту. Востаннє співачка випустила свій альбом 2021 року.

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