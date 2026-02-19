Померла відома українська акторка Ірина Черкаська: де та коли відбудеться прощання

Ірина Черкаська / © facebook.com/valeryia.romanko

В Одесі на 86-му році життя померла Ірина Черкаська, заслужена артистка України та акторка Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька.

Знаменитість присвятила сцені понад 60 років і виконала десятки ролей у виставах української та світової класики, а також у сучасних постановках. Сумну звістку повідомили на Facebook-сторінці театру й висловили співчуття.

«Театр із глибоким сумом повідомляє про відхід у вічність найяскравішої акторки міста, справжньої зірки нашого театру Черкаської Ірини Микитівни— заслуженої артистки України, ветерана одеської української сцени, людини, для якої театр був не місцем роботи, а самим життям», — йдеться у заяві.

Ірина Черкаська / © Фото з відкритих джерел

До слова, Ірина Черкаська народилася в Одесі, але дитинство провела в Києві. Після здобуття освіти у столиці вона почала працювати в Одеському українському театрі, де дебютувала у виставі «Безталанна».

За десятиліття на сцені акторка також виконала ролі Маври у «У неділю рано зілля копала» за повістю Ольги Кобилянської, Адель у «Тев’є-молочник», а також у низці інших постановках. Її вихід на сцену завжди супроводжувався тривалими оваціями, а публіка зустрічала артистку стоячи.

«До останніх днів пані Ірина виходила на сцену у виставі „Ніч перед Різдвом“, а на 100-річчя театру у листопаді 2025 року стояла під кількахвилинні овації. „Браво!“ звучало довго — так, як звучить вдячність за ціле життя, віддане мистецтву», — зазначають у театрі.

Ірина Черкаська / © facebook.com/valeryia.romanko

Ще 1981 року Ірині Черкаській за її працю присвоїли звання заслуженої артистки України. Водночас вона була нагороджена орденом княгині Ольги, медаллю «Трудова слава» та відзнаками місцевої влади. Також у репертуарі акторки є ролі у таких фільмах, як «Мелодія для шарманки», «Самотній ангел», «Лавка Рубінчика» та серіалі «Курортна поліція».

Прощання з Іриною Черкаською відбудеться у фоє Одеського академічного українського музично-драматичного театру ім. В. Василька. Всі охочу зможу провести зірку в останню путь у цю суботу, 21 лютого. Церемонія прощання розпочнеться об 11:00 і триватиме до 12:00.