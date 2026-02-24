Померла заслужена артистка України Ірина Шевчук, яка жила в Росії: відома причина смерті

Ірина Шевчук

Реклама

Заслужена артистка України Ірина Шевчук, яка вже багато років жила в Росії, померла.

Артистка пішла з життя 24 лютого у віці 74 років. Донька Ірини Шевчук вже розкрила, що стало причиною її смерті. Як виявилося, протягом останніх трьох років акторка боролась із тяжкою хворобою. У неї була злоякісна пухлина – лімфома головного мозку. Врешті, серце артистки зупинилось.

Ірина Шевчук

Зазначимо, Ірина Шевчук народилась в РФ. Проте коли майбутній акторці було 11 років, її родина переїхала до Києва. Врешті, у столиці України вона закінчила школу, але акторську освіту здобувала в Москві. Після цього Ірина Шевчук повернулась до Києва, де працювала акторкою кіностудії імені Олександра Довженка. Вона знялась в таких українських картинах, як "Абітурієнтка", "Марина", "Бути братом", "Талант", "Новосілля" та інших. Згодом артистка все ж таки виїхала до РФ, де й залишилась жити.

Реклама

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер зірка серіалів "Ейфорія" та "Анатомія Грей" Ерік Дейн. Життя американського актора обірвалось у віці 53 років внаслідок тяжкої хвороби.