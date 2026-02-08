ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
113
Час на прочитання
1 хв

Померла заслужена артистка України Наталія Омельчук

Акторки не стало на 78-му році життя.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Наталія Омельчук

Наталія Омельчук / © facebook.com/frankotheatre

Заслужена артистка України Наталія Омельчук померла.

Сумну новину повідомили на офіційній сторінці у Facebook Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де працювала акторка. Життя Наталії Омельчук обірвалося у віці 77 років. Наразі причина смерті лишається невідомою.

"З глибоким сумом повідомляємо, що на 78-му році життя пішла з життя заслужена артистка України, акторка театру Франка Наталія Омельчук. Вона була частиною творчої історії театру, людиною сцени, пам'ять про яку житиме в наших виставах, спогадах і серцях. Щиро співчуваємо рідним, близьким і всім, хто поділяє цей біль. Світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Наталія Омельчук померла / © facebook.com/frankotheatre

Наталія Омельчук померла / © facebook.com/frankotheatre

Зазначимо, Наталія Омельчук була акторкою та працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка від 1969 року. Артистка 57 рокі свого життя присвятила театральній сцені. З останнього репертуару артистки – вистави "Тев'є-Тевель", "Кайдашева сім'я" та "Три товариші".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер легендарний кінооператор Павло Лойко. Вдома композитора Ігоря Поклада шокувала причиною його смерті.

Дата публікації
Кількість переглядів
113
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie