Померла заслужена артистка України Наталія Омельчук

Наталія Омельчук / © facebook.com/frankotheatre

Реклама

Заслужена артистка України Наталія Омельчук померла.

Сумну новину повідомили на офіційній сторінці у Facebook Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка, де працювала акторка. Життя Наталії Омельчук обірвалося у віці 77 років. Наразі причина смерті лишається невідомою.

"З глибоким сумом повідомляємо, що на 78-му році життя пішла з життя заслужена артистка України, акторка театру Франка Наталія Омельчук. Вона була частиною творчої історії театру, людиною сцени, пам'ять про яку житиме в наших виставах, спогадах і серцях. Щиро співчуваємо рідним, близьким і всім, хто поділяє цей біль. Світла пам'ять", - йдеться в повідомленні.

Реклама

Наталія Омельчук померла / © facebook.com/frankotheatre

Зазначимо, Наталія Омельчук була акторкою та працювала в Національному академічному драматичному театрі імені Івана Франка від 1969 року. Артистка 57 рокі свого життя присвятила театральній сцені. З останнього репертуару артистки – вистави "Тев'є-Тевель", "Кайдашева сім'я" та "Три товариші".

Нагадаємо, раніше стало відомо, що помер легендарний кінооператор Павло Лойко. Вдома композитора Ігоря Поклада шокувала причиною його смерті.