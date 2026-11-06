Померла заслужена артистка України Ольга Черсак: ансамбль "Росинка" за її участю побив рекорд України

Ольга Черсак і ансамбль "Росинка" / © Facebook

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Українська музична спільнота втратила заслужену артистку України Ольгу Черсак.

Співачка, яка понад чотири десятиліття виступала у вокальному ансамблі «Росинка«, пішла з життя 4 листопада у віці 64 років. Окрім сцени, значну частину свого життя вона віддала викладацькій роботі та підготовці молодих музикантів.

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Про смерть мисткині сповістив Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. Саме з цим навчальним закладом була пов’язана її багаторічна професійна діяльність. Причину смерті університет не повідомив.

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«З глибоким сумом повідомляємо, що відійшла у Вічність людина, яка присвятила своє життя музиці, українській пісні та вихованню молодого покоління митців. Понад чотири десятиліття її життя було нерозривно пов’язане з університетом, музикою та педагогікою. Вона була не лише талановитою виконавицею, а й мудрою наставницею, яка передавала студентам професійний досвід, любов до мистецтва та розуміння справжньої цінності української пісні», — зазначили в університеті.

Ольга Черсак / © Facebook

Від співочої родини до викладацької кафедри

Майбутня артистка народилася 22 травня 1962 року в селі Іванків на Тернопільщині. Її дитинство минуло в родині, де музика та шанування українських традицій були невіддільними від повсякденного життя. Саме батьки заклали в Ользі любов до рідної пісні, яку вона згодом пронесла крізь усю творчу кар’єру.

Першим етапом професійного навчання стало Чортківське педагогічне училище. Його Черсак закінчила 1982 року, після чого вступила на музично-педагогічний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту імені Василя Стефаника. 1986 року вона отримала диплом із відзнакою та розпочала роботу в цьому ж закладі.

Згодом викладання стало одним із головних напрямів її діяльності. Від 2018 року Ольга Миколаївна обіймала посаду доцентки кафедри методики музичного виховання та диригування Навчально-наукового інституту мистецтв Карпатського університету. Вона не лише проводила заняття, а й долучалася до наукових і методичних проєктів, допомагаючи студентам опановувати професію.

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Ольга Черсак / © Facebook

Понад чотири десятиліття на сцені з «Росинкою»

Ще під час навчання в інституті Ольга Черсак стала учасницею вокального ансамблю «Росинка». Її творчою наставницею була керівниця колективу, заслужена діячка мистецтв України Христина Михайлюк. Спільна робота з ансамблем тривала 44 роки.

Ольга Черсак і ансамбль «Росинка» / © Facebook

За цей час «Росинка» здобула популярність далеко за межами Прикарпаття. Колектив записував пісні для українського телебачення та радіо, брав участь у створенні телефільмів, випускав платівки й музичні альбоми. У його творчій біографії — виступи на державних і урядових концертах, духовних академіях, ювілейних заходах та мистецьких подіях по всій Україні.

Особливу відзнаку ансамбль отримав 2023 року в Івано-Франківську. Тоді «Росинку» внесли до реєстру рекордів України як унікальний вокальний колектив, що на той момент працював понад 56 років під керівництвом однієї людини — Христини Михайлюк. Ольга Черсак була частиною цієї багаторічної історії.

Відзнака, яку отримав ансамбль «Росинка» / © Facebook

Співала не лише на сцені, а й у церковному хорі

Музична діяльність артистки не обмежувалася концертами та університетськими аудиторіями. Вона також була учасницею Митрополичого камерного хору «Кредо» при Архікатедральному та Митрополичому соборі Воскресіння Христового УГКЦ в Івано-Франківську. У церковному колективі Черсак співала до останніх днів життя.

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Університетська спільнота згадує її як мисткиню, яка поєднувала виконавську майстерність із педагогічним покликанням. За професійні досягнення Ольгу Миколаївну відзначали нагородами державного рівня, університетськими та громадськими відзнаками.

Останню шану заслуженій артистці віддали 5 листопада в Будинку смутку. Після церемонії прощання її поховали на малій батьківщині — у селі Іванків на Тернопільщині.

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