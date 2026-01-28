ТСН у соціальних мережах

Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко: що стало причиною її смерті

Життя акторки забрала тяжка хвороба, яку в неї діагностували торік навесні.

Тамара Плашенко

Тамара Плашенко / © facebook.com/tplashenko

Померла заслужена артистка України Тамара Плашенко.

Сумну новину в своєму Facebook повідомив син акторки Володимир Крижанівський. Він поділився, що 28 січня його мама пішла з життя. Тамари Плашенко не стало у віці 70 років. Життя акторки забрала тяжка хвороба, яку в неї діагностували навесні торік.

"Мама пішла за обрій…Після того, як батько раптово помер два роки назад, вона немов втратила бажання жити, і ні я, ні друзі, ні робота, ні щось інше так і не змогли замінити його для неї", - повідомив Володимир.

Причиною смерті Тамари Плашенко став рак мозку. Недугу в акторки діагностували у квітні 2025 року. На жаль, ракова пухлина виявила неоперабельною через місце розташування та швидко прогресувала. Стан акторки стрімко погіршувався. Вже в середині літа 2025 року розум артистки почав затуманюватися, а від вересня вона припинила розмовляти, дихала через кисневий концентратор, приймала їжу через зонд, не відкривала очі. 28 січня життя Тамари Плашенко обірвалося.

Тамара Плашенко / © facebook.com/tplashenko

Тамара Плашенко / © facebook.com/tplashenko

"Звичайно, ми спробували все можливе. Звичайно, ми були у найкращих нейрохірургів, пройшли і променеву і хіміотерапію, але все виявилось марно. Вона згасала з кожним днем. Сьогодні вона пішла, і тепер вони з батьком знову разом. Колись ще побачимось, мам", - написав син акторки.

Зазначимо, Тамара Плашенко була акторкою. Здебільшого вона працювала саме в театрі. Від 1987 року Плашенко була акторкою Київського драматичного театру на Подолі, де у травні 2025-го відіграла свою останню виставу.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла видатна українська співачка Тамара Калустян. Артистки не стало у віці 100 років.

