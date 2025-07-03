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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
29k
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Померла заслужена артистка України Тетяна Шеліга, яка останні два місяці перебувала в тяжкому стані

Акторка Тетяна Шеліга померла 3 липня. В останні місяці свого життя артистка майже весь час марила та не вставала з ліжка.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тетяна Шеліга

Тетяна Шеліга / © facebook.com/profile.php?id=100009028690160

Відома українська акторка театру та кіно, заслужена артистка України Тетяна Шеліга померла.

Сумну новину повідомила донька знаменитості Анастасія Савицька-Шеліга на сторінці мами у Facebook. Вона написала, що Тетяна Шеліга померла 3 липня після декількох місяців перебування у вкрай тяжкому стані. Дату та час прощання Анастасія повідомить згодом. Тетяни Шеліги не стали на 77-му році життя.

"RIP (10.12.1948-3.07.2025). Дату і час прощання повідомлю пізніше", - написала донька артистки.

Тетяна Шеліга

Тетяна Шеліга

Зазначимо, в останні місяці життя стан акторки був тяжким. Загалом, ще на початку 2022 року Тетяна Шеліга перенесла серйозну операцію на серці. В артистки була майже повністю закрита аорта, тож їй встановили стент. Після Великодня цього року стан Тетяни Шеліги почав погіршуватися. В артистки різко заболіло місце, де робили операцію. Врешті, вона припинила сама пересуватися, лежала майже паралізованою та марила. 3 липня акторки не стало.

До слова, Тетяна Шеліга майже все своє життя віддала акторській професії. Знаменитість грала в театрах та знімалася в картинах.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер зірка серіалів "Санта Барбара" та "Ранкове шоу" Джо Марінеллі. Вже відома причина його смерті.

Дата публікації
Кількість переглядів
29k
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