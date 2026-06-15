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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
199
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2 хв

Померла зірка "Альфа" Енн Шедін, яка в серіалі грала роль Кейт Таннер

Життя артистки обірвалося у віці 77 років.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Енн Шедін

Енн Шедін / © Getty Images

Американська акторка Енн Шедін, яка в серіалі "Альф" зіграла роль Кейт Таннер, померла.

Сумну новину підтвердили рідні артистки на її офіційній сторінці в Facebook. Життя Енн Шедін обірвалося 14 червня. Вона померла у віці 77 років. Причина смерті поки що лишається невідомою.

Родина акторки не приховує, що для них це невимовна втрата. Проте близькі Енн Шедін запевняють, що вона вічно житиме в їхніх серцях, а пам’ять про неї не згасне ніколи.

«З невимовним болем у серці ми повідомляємо, що Енні мирно пішла з життя. Ми спустошені без неї. Ми любили її безмежно — так само, як і всі, кому пощастило її знати. Вона була справжньою силою. І неможливо уявити життя без неї. Але, як вона сама казала: „Я завжди з вами“. І це правда. Спогади про неї, її роботи, щирий сміх до сліз, прикраси ручної роботи, олійні картини, скульптури, костюми та невичерпна життєрадісність житимуть далі», — йдеться в повідомленні рідних артистки.

Енн Шедін / © Getty Images

Енн Шедін / © Getty Images

Зазначимо, Енн Шедін була американською акторкою телебачення та кіно. Спочатку вона розпочинала свій шлях з театру, але потім підписала контракт із Universal Pictures та переїхала до Лос-Анджелеса, після чого почала з’являтися на екранах. Спершу артистка грала епізодичні ролі, а потім їй поталанило потрапити до акторського складу серіалу «Альф», який і зробив її популярною. 2014 року знаменитість завершила свою кар’єру.

В Енн Шедін залишився чоловік Крістофер Барретт, з яким вона 55 років прожила в шлюбі, та донька Тейлор Барретт.

Нагадаємо, нещодавно у Росії померла акторка Людмила Чурсіна. Артистка підтримувала війну в Україні та анексію Криму.

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Дата публікації
Кількість переглядів
199
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