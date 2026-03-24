Померла зірка американського кіно Валері Перрін: що стало причиною смерті секс-символки 70-х

Валері Перрін / © Getty Images

Американська акторка, модель та секс-символка 70-х Валері Перрін померла.

Сумну новину підтвердила подруга артистки, режисерка Стейсі Саутер, пише The New York Times. Життя Валері Перрін обірвалося 23 березня. Вона померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 82 року. Причиною смерті знаменитості стали ускладнення хвороби Паркінсона, яку в неї діагностували 2015 року.

Зазначимо, Валері Перрін – зірка американського кіно. Кар'єра знаменитості розпочалась 1971 року, коли вона зіграла епізодичну роль у фільмі про Джеймса Бонда "Діаманти назавжди". Після цього вона знялась у фільмі "Бійня номер п'ять". Ця роль стала її першою помітною.

Валері Перрін / © Getty Images

Загалом, артистка знялась у понад 70 картинах. Найбільший успіх їй принесли стрічки "Ленні", за яку вона була номінована на "Оскар", та "Супермен" 1978 року. До речі, Валері Перрін бул першою акторкою, яка на телебаченні з'явилась топлес.

Окрім того, Валері Перрін була секс-символкою свого часу та активно з'явилася оголеною на сторінках Playboy.

