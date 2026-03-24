ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
924
Час на прочитання
1 хв

Померла зірка американського кіно Валері Перрін: що стало причиною смерті секс-символки 70-х

Артистка померла у власному будинку у віці 82 років.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Валері Перрін

Валері Перрін / © Getty Images

Американська акторка, модель та секс-символка 70-х Валері Перрін померла.

Сумну новину підтвердила подруга артистки, режисерка Стейсі Саутер, пише The New York Times. Життя Валері Перрін обірвалося 23 березня. Вона померла у своєму будинку в Лос-Анджелесі у віці 82 року. Причиною смерті знаменитості стали ускладнення хвороби Паркінсона, яку в неї діагностували 2015 року.

Зазначимо, Валері Перрін – зірка американського кіно. Кар'єра знаменитості розпочалась 1971 року, коли вона зіграла епізодичну роль у фільмі про Джеймса Бонда "Діаманти назавжди". Після цього вона знялась у фільмі "Бійня номер п'ять". Ця роль стала її першою помітною.

Загалом, артистка знялась у понад 70 картинах. Найбільший успіх їй принесли стрічки "Ленні", за яку вона була номінована на "Оскар", та "Супермен" 1978 року. До речі, Валері Перрін бул першою акторкою, яка на телебаченні з'явилась топлес.

Окрім того, Валері Перрін була секс-символкою свого часу та активно з'явилася оголеною на сторінках Playboy.

Нагадаємо, нещодавно померла 51-річна канадійська акторка Керрі-Енн Флемінг. Вже відома причина смерті зірки серіалу "Надприродне".

Дата публікації
Кількість переглядів
924
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie