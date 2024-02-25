Категорія
Гламур
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Померла зірка фільмів "За двома зайцями" та "Весілля в Малинівці" Людмила Алфімова

Померла зірка фільмів "За двома зайцями" та "Весілля в Малинівці" Людмила Алфімова

Померла зірка фільмів "За двома зайцями" та "Весілля в Малинівці" Людмила Алфімова

Людмила Алфімова померла. Фото: Facebook Тульчинської районної державної адміністрації

Артистки не стало на 89-му році життя.

Померла легендарна українська акторка, заслужена артистка України Людмила Алфімова.

Сумні звістку повідомили на офіційній сторінці у Facebook Тульчинської районної державної адміністрації. Людмила Іванівна пішла з життя 22 лютого у 88-річному віці. Останні дні артистка провела на Вінничині у селі Печера.

"Сьогодні померла Людмила Іванівна Алфімова. З 1993 року по даний час Людмила Іванівна проживала у селі Печера Шпиківської громади. Їй було 88 років.  Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, розділяємо скорботу всіх, хто знав або працював з Людмилою Іванівною! Світла пам'ять!", - йдеться в повідомленні.

Людмила Алфімова померла. Фото: Facebook Тульчинської районної державної адміністрації / ©
Людмила Алфімова померла. Фото: Facebook Тульчинської районної державної адміністрації

За своєї кар'єри Людмила Іванівна взяла участь у зніманнях в понад 40 фільмах, а також активно займалася дубляжем. Зокрема, її голосом озвучено близько 170 кінострічок. А ось справжню славу та визнання акторці принесла головна роль у фільмі "Весілля в Малинівці" та поява у кадрі "За двома зайцями".

Людмила Алфімова померла / ©
Людмила Алфімова померла
Людмила Алфімова померла / ©
Людмила Алфімова померла

Поховали Людмилу Іванівну 23 лютого.

Нагадаємо, на початку цього року помер народний артист України Віталій Білоножко. Його дружина Світлана повідомила, що у її чоловіка зупинилося серце, а також пояснила, чому протягом п'яти останніх років життя Віталій уникав публічності.

Читайте також:

Наступна публікація