Померла зірка фільмів "За двома зайцями" та "Весілля в Малинівці" Людмила Алфімова

Артистки не стало на 89-му році життя.
Померла легендарна українська акторка, заслужена артистка України Людмила Алфімова.
Сумні звістку повідомили на офіційній сторінці у Facebook Тульчинської районної державної адміністрації. Людмила Іванівна пішла з життя 22 лютого у 88-річному віці. Останні дні артистка провела на Вінничині у селі Печера.
"Сьогодні померла Людмила Іванівна Алфімова. З 1993 року по даний час Людмила Іванівна проживала у селі Печера Шпиківської громади. Їй було 88 років. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, розділяємо скорботу всіх, хто знав або працював з Людмилою Іванівною! Світла пам'ять!", - йдеться в повідомленні.
За своєї кар'єри Людмила Іванівна взяла участь у зніманнях в понад 40 фільмах, а також активно займалася дубляжем. Зокрема, її голосом озвучено близько 170 кінострічок. А ось справжню славу та визнання акторці принесла головна роль у фільмі "Весілля в Малинівці" та поява у кадрі "За двома зайцями".
Поховали Людмилу Іванівну 23 лютого.
Нагадаємо, на початку цього року помер народний артист України Віталій Білоножко. Його дружина Світлана повідомила, що у її чоловіка зупинилося серце, а також пояснила, чому протягом п'яти останніх років життя Віталій уникав публічності.
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