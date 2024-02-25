Померла зірка фільмів "За двома зайцями" та "Весілля в Малинівці" Людмила Алфімова

Артистки не стало на 89-му році життя.

Померла легендарна українська акторка, заслужена артистка України Людмила Алфімова.

Сумні звістку повідомили на офіційній сторінці у Facebook Тульчинської районної державної адміністрації. Людмила Іванівна пішла з життя 22 лютого у 88-річному віці. Останні дні артистка провела на Вінничині у селі Печера.

"Сьогодні померла Людмила Іванівна Алфімова. З 1993 року по даний час Людмила Іванівна проживала у селі Печера Шпиківської громади. Їй було 88 років. Висловлюємо щирі співчуття родині та близьким, розділяємо скорботу всіх, хто знав або працював з Людмилою Іванівною! Світла пам'ять!", - йдеться в повідомленні.

Людмила Алфімова померла. Фото: Facebook Тульчинської районної державної адміністрації

За своєї кар'єри Людмила Іванівна взяла участь у зніманнях в понад 40 фільмах, а також активно займалася дубляжем. Зокрема, її голосом озвучено близько 170 кінострічок. А ось справжню славу та визнання акторці принесла головна роль у фільмі "Весілля в Малинівці" та поява у кадрі "За двома зайцями".

Людмила Алфімова померла

Людмила Алфімова померла

Поховали Людмилу Іванівну 23 лютого.

Нагадаємо, на початку цього року помер народний артист України Віталій Білоножко. Його дружина Світлана повідомила, що у її чоловіка зупинилося серце, а також пояснила, чому протягом п'яти останніх років життя Віталій уникав публічності.

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