Померла зірка фільму "12 стільців" Ніна Агапова

Артистки не стало на 96 році життя.

Померла відома російська акторка та зірка фільму "12 стільців" Ніна Агапова.

Сумною новиною поділився у своєму Facebook режисер Сергій Капков. Зірці було 95 років. Причина смерті знаменитості невідома.

Ніна Агапова у фільмі "Старики-розбійники" / kino-teatr.ru

"Померла Ніна Федорівна Агапова. Сьогодні… Ось хто, дійсно, народжений був зіркою. Ніна Федорівна була дуже дотепною жінкою і нескінченно самоіронічною", - поділився режисер.

Нагадаємо, Ніна Федорівна народилася 30 травня 1926 року. 1951 року Агапова закінчила Всесоюзний державний інститут кінематографії, працювала в Театрі-студії кіноактора.

Ніна Агапова у фільмі "12 стільців" / kino-teatr.ru

Акторка зіграла у таких фільмах, як "Не хочу бути дорослим", "Крейцерова соната" та "Заздрість богів", "12 стільців", "Старики-розбійники" та інших.

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