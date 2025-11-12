Померла зірка фільму "Брюс Всемогутній" Саллі Кіркленд

Саллі Кіркленд / © Associated Press

Американська акторка Саллі Кіркленд, яка грала у фільмах "Анна" та "Брюс Всемогутній", померла.

Сумну новину виданню NBC News підтвердив агент артистки Майкл Грін. Життя знаменитості обірвалося у вівторок вранці, 11 листопада. Вона померла у віці 84 років у госпісі, що розташований у Палм-Спрінгс, Каліфорнія.

"Кожен, хто знав роботу Саллі як акторки, розуміє, що вона була майстринею своєї справи значною мірою завдяки своєму глибокому та щирому співчуттю до всіх людей", – йдеться у заяві представників артистки.

Саллі Кіркленд / © Associated Press

Зазначимо, Саллі Кіркленд розпочала свою кар'єру далекого 1960 року. Спочатку вона була театральною акторкою. До речі, артистка не соромилась експериментів. Свого часу знаменитість стала першою акторкою, яка з'явилась в театрі перед глядачами оголеною.

Саллі Кіркленд згодом від театральної сцени перейшла на великі екрани. Знаменитість знялась у таких фільмах, як "Зустріч двох сердець", "Афера", "Народження зірки", "Брюс Всемогутній" та багато інших.

Саллі Кіркленд у молодості / © Associated Press

За роль у стрічці "Анна", де вона зіграла чехословацьку кінозірку, що намагається відновити свою згаслу кар'єру, Кіркленд була номінована на "Оскар".

