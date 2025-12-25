Віра Алентова

Російська акторка, зірка фільму "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова померла.

Про смерть артистки повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Зазначається, що Вірі Алентовій стало зле під час прощання з колегою Анатолієм Лобоцьким. Акторці викликали "швидку допомогу", яка забрала її до лікарі. Врешті, Віра Алентова померла 25 грудня у віці 83 років.

Вже відома причина смерті росіянки. Зазначається, що акторка померла від гострого інфаркту міокарда на тлі гіпертонічної хвороби серця.

Віра Алентова у фільмі "Москва сльозам не вірить" / © kino-teatr.ru

До слова, Віра Алентова була в "чорному списку" України. Зокрема, у серпні 2017 року акторка опинилась в базі сайту "Миротворець". Артистка свідомо порушувала кордони України, брала участь у пропагандистських заходах та їздила з гастролями до окупованого Криму. До речі, чоловік Алентової, режисер Володимир Меньшов, який помер у липні 2021-го, відкрито підтримував окупацію Криму та Донбасу Росією. Ба більше, він допомагав фінансово бойовикам із так званих "лнр" та "днр".

