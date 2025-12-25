ТСН у соціальних мережах

Померла зірка фільму "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова, яка була в "чорному списку" України

Артистка підтримувала окупацію України та не цуралась брати участь у пропагандистських заходах.

Віра Алентова

Російська акторка, зірка фільму "Москва сльозам не вірить" Віра Алентова померла.

Про смерть артистки повідомили російські пропагандистські ЗМІ. Зазначається, що Вірі Алентовій стало зле під час прощання з колегою Анатолієм Лобоцьким. Акторці викликали "швидку допомогу", яка забрала її до лікарі. Врешті, Віра Алентова померла 25 грудня у віці 83 років.

Вже відома причина смерті росіянки. Зазначається, що акторка померла від гострого інфаркту міокарда на тлі гіпертонічної хвороби серця.

Віра Алентова у фільмі "Москва сльозам не вірить" / © kino-teatr.ru

До слова, Віра Алентова була в "чорному списку" України. Зокрема, у серпні 2017 року акторка опинилась в базі сайту "Миротворець". Артистка свідомо порушувала кордони України, брала участь у пропагандистських заходах та їздила з гастролями до окупованого Криму. До речі, чоловік Алентової, режисер Володимир Меньшов, який помер у липні 2021-го, відкрито підтримував окупацію Криму та Донбасу Росією. Ба більше, він допомагав фінансово бойовикам із так званих "лнр" та "днр".

