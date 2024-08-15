Померла зірка фільму "Щоденник пам'яті" Джина Роулендс

Зірка фільму "Щоденник пам'яті", популярна американська акторка Джина Роулендс померла.

Сумну новину виданню TMZ підтвердив син артистки, режисер Нік Кассаветіс. Знаменитість пішла з життя у середу, 14 серпня, у своєму будинку в місті Індіан-Веллс, штат Каліфорнія. В останні хвилини життя поруч з акторкою були її рідні – діти та чоловік.

Джина Роулендс померла у віці 94 років. Офіційну причину смерті наразі не вказують. Однак відомо, що акторка страждала від тяжкої хвороби Альцгеймера, яка порушує мозкові процеси, викликає втрату пам'яті та слабоумство, що прогресує.

Джина Роулендс / Фото: Associated Press

Про недуг акторки ще в червні цього року розповів її син Нік. На 20-річчя фільму "Щоденник пам'яті" режисер зізнався, що його мама протягом п'яти років бореться з хворобою Альцгеймера та перебуває в "повному слабоумстві". Що символічно, у фільмі Джина Роулендс грала жінку похилого віку Еллі, яка теж страждала від цього недугу.

До слова, у своєму творчому доробку акторка має чимало ролей у різних фільмах. Від 2015 року вона пішла з Голлівуду та припинила зніматися у кіно. За свою роботу артистка має чимало нагород, серед яких "Еммі", "Золотий глобус" та номінації на "Оскар".

Джина Роулендс у молодості / Фото: Associated Press

У акторки залишилося троє дітей – син Нік та доньки Олександра і Зої. Також у неї був чоловік Роберт, за якого вона вийшла заміж 2012 року.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що померла зірка фільму "Чорна пантера" Конні Чіуме. Життя артистки забрала тяжка хвороба.

Читайте також: