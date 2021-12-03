Померла зірка фільму "Сини йдуть у бій" Ніна Ургант

Артистки не стало на 93-році життя.

Померла відома російська та радянська акторка, зірка фільму "Сини йдуть у бій", Ніна Ургант.

Артистки не стало сьогодні, 3 грудня. Вона пішла з життя у своєму будинку. Причину смерті поки не повідомляються. Втім, відомо, що 2014 року у неї діагностували хворобу Паркінсона.

Ніна Ургант померла / kino-teatr.ru

"Підтверджуємо, дата смерті – 3 грудня. Поки що більше нічого сказати не можемо", - повідомила пресслужба Александринського театру, пише rbc.ru.

Ніні Миколаївні було 92 роки.

Нагадаємо, Ніна Ургант – відома російська та радянська акторка. Вона знялась у таких фільмах, як "Білоруський вокзал", "Сини йдуть у бій" та "Я родом з дитинства". 2008 року актриса зіграла у картині "Азіат". Після цього артистка більше не знімалась у фільмах, а працювала в Адександринському театрі.

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