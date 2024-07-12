Померла зірка фільму "Сяйво" Шеллі Дюваль від тяжкої хвороби

Артистки не стало у віці 75 років.
Американська акторка Шеллі Дюваль, яка прославилася завдяки зніманням у фільмі "Сяйво", померла.
Сумну новину виданню The Hollywood Reporter підтвердив її партнер Ден Гілрой. Зірка Голлівуду пішла з життя у віці 75 років. Вона померла 11 липня у власному будинку уві сні.
"Моя дорога, мила, прекрасна супутниця життя і подруга покинула нас. Занадто багато страждань останнім часом, тепер вона вільна. Відлітай, прекрасна Шеллі", - висловився Гілрой.
Життя акторки забрала тяжка хвороба. Знаменитість страждала від діабету. Як повідомив Гілрой, Дюваль померла від ускладнень, що спричинила хвороба.
Зазначимо, Шеллі Дюваль – американська акторка кіно і телебачення. Найбільшої популярності артистці принесли ролі в картинах "Сяйво", "Попай", "Енні Голл" та інших. Від 2002 року артистка припинила зніматися у кіно.
Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер зірка серіалу "Альф" Бенджі Грегорі. 46-річного актора знайшли мертвим у власній автівці.
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