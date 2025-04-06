Померла зірка фільму "За двома зайцями" Таїсія Литвиненко

Таїсія Литвиненко / © facebook.com/na3ar

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Померла народна артистка України, акторка Таїсія Литвиненко.

Сумну новину у своєму Facebook повідомив син Таїсії Йосипівни – Назар. Він опублікував фото мами та написав, що її не стало. Акторка пішла з життя 6 квітня у віці 90 років. Що стало причиною смерті – наразі не повідомляється. Також син Таїсії Литвиненко зазначив, що інформацію про прощання з акторкою оголосить пізніше.

"Наше сонечко зійшло у неділю і покинуло нас у неділю (6 квітня – прим. ред.). Про чин похорону буде повідомлено", - написав син акторки.

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Таїсія Литвиненко померла / © facebook.com/na3ar

Зазначимо, Таїсія Литвиненко родом із Київщини. 1957 року вона закінчила Київський національний університет театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого. За час своєї творчої кар'єри артистка встигла знятися у таких картинах, як "Назар стодоля", "За двома зайцями", "Вавилон-ХХ", "Павло Полуботок" та багато інших. Також вона була нагороджена різними відзнаками, серед яких Орден княгині Ольги всіх трьох ступенів.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що помер американський актор Вел Клімер, який грав головну роль у фільмі "Бетмен назавжди". Його не стало у віці 65 років.