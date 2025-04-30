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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
450
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1 хв

Померла зірка фільму "Жахіття на вулиці В'язів" Прісцилла Пойнтер

Акторка пішла з життя 28 квітня у США у віці 100 років. Її рідні вже назвали причину смерті.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Прісцилла Пойнтер

Прісцилла Пойнтер / © Getty Images

Померла американська акторка Прісцилла Пойнтер, яка відома за ролями у фільмі "Жахіття на вулиці В'язів" та серіалі "Даллас".

Сумну новину повідомила донька знаменитості Емі Ірвінг у своєму Instagram. Прісцилла Пойнтер пішла з життя у понеділок, 28 квітня. Акторці було 100 років. Вона пів місяця не дожила до свого 101-річчя. Донька артистки говорить, що її мама мирно померла у власному будинку в США уві сні.

Прісцилла Пойнтер / © instagram.com/amyirvingofficial

Прісцилла Пойнтер / © instagram.com/amyirvingofficial

"Прісцилла Пойнтер, відома театральна, теле- та кіноакторка, мати Девіда, Кеті та Емі Ірвінгів, мирно померла уві сні у віці 100 років. Її точно буде не вистачати", — повідомила донька акторки.

Емі Ірвінг також вшанувала пам'ять мами та опублікувала її різноманітні світлини. Серед фото були й архівні, й свіжі, на яких можна побачити, який вигляд мала Прісцилла Пойнтер.

Прісцилла Пойнтер / © instagram.com/amyirvingofficial

Прісцилла Пойнтер / © instagram.com/amyirvingofficial

Зазначимо, Прісцилла Пойнтер — відома американська акторка. Найбільшу популярність їй принесла роль у серіалі "Даллас". Також артистка знімалася у фільмі жахів "Жахіття на вулиці В'язів". 2008 року Пойнтер офіційно завершила свою акторську кар'єру, яка тривала 54 роки.

Нагадаємо, нещодавно стала відома причина смерті 39-річної американської акторки Мішель Трахтенберг. Знаменитості не стало 26 лютого, але лише в квітні розкрили, чому вона пішла з життя.

Дата публікації
Кількість переглядів
450
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