Померла зірка "Гусарської балади" Лариса Голубкіна: відома причина

Акторки не стало на 86-му році життя.

Популярна радянська акторка Лариса Голубкіна померла.

Про смерть зірки фільму "Гусарська балада" стало відомо з пропагандистських ЗМІ. Голубкіної не стало сьогодні зранку, 22 березня, у віці 86 років. Її життя забрала невиліковна хвороба – злоякісне захворювання системи крові, рак крові третьої стадії.

В останні місяці свого життя Лариса Голубкіна була прикута до ліжка й тривалий час перебувала під наглядом медиків. Через важкий діагноз і лікування вона стрімко худла. Згодом про неї піклувалася доглядальниця в квартирі. Акторці надали паліативний статус, коли життя пацієнта не можна врятувати, а лише медикаментозно підтримувати.

Лариса Голубкіна на кадрах з фільму

Зазначимо, Лариса Голубкіна дебютувала на екранах завдяки комедії "Гусарська балада" 1962 року. Роль Шурочки Азарової принесла артистці визнання й популярність. Водночас знаменитість знялася у таких картинах як "Дайте книгу скарг", "Казка про царя Салтана", "Троє в човні, не рахуючи собаки" і грала у театрі.

Нагадаємо, нещодавно донька важкохворого Брюса Вілліса показала його на фото з дня народження. Талулла висловилася про зірку та публічно звернулася до нього.

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