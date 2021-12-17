Померла зірка "Іронії долі, або З легкою парою" Олена Наумкіна

Артистці було 73 роки.

Померла відома радянська та російська акторка театру та кіно, зірка фільму "Іронія долі, або З легкою парою", Олена Наумкіна.

Артистка пішла з життя 16 грудня. Про це повідомили на порталі "Кино-театр.ру". Причина смерті наразі невідома.

Відомій артистці було 73 роки.

Олена Наумкіна у фільмі "Сумка інкасатора" / www.kino-teatr.ru

Нагадаємо, Олена Наумкіна народилася 24 травня 1948 року. Вона закінчила театральне училище, а 1971 року почала грати в театрі.

У кіно Олена Наумкіна дебютувала 1969 року. Вона зіграла головну роль у фільмі "Рудольфіо". Також акторка стала популярною завдяки таким картинам, як "Сумка інкасатора", "Іронія долі, або З легкою парою", "Повернення Будулая", "Будинок біля Кільцевої дороги", "Очікування".

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