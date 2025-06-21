Валентина Тализіна померла

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Сьогодні, 21 червня, у віці 90 років померла радянська і російська акторка Валентина Тализіна, яка підтримувала агресію РФ проти України й поширювала нісенітниці про українців.

Про смерть народної артистки РФ повідомив Театр Моссовєта, де акторка працювала протягом багатьох десятиліть. За інформацією росЗМІ, Тализіна померла вдома після тривалої хвороби. За словами її оточення, причиною смерті став рак. Похорон Тализіної відбуватиметься в Москві.

Путіністка Валентина Тализіна зіграла близько 100 ролей. Серед її найвідоміших робіт — участь у стрічках "Іронія долі, або З легкою парою!", "Афоня", "Зигзаг удачі", "Велика перерва", "Гостя з майбутнього". Так, в "Іронії долі" вона виконала роль подруги головної героїні й озвучила саму Надю, персонаж Барбари Брильської, голос якої мали замінити через польський акцент.

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Валентина Тализіна

Однак творчі досягнення Тализіної останніми роками опинилися в тіні через її публічну політичну позицію. Ще 2014 року акторка відкрито підтримала агресивну політику Кремля щодо України — цинічно підписала колективного листа на підтримку анексії Криму, тим самим схваливши окупацію української території. У своїх скандальних публічних висловлюваннях вона неодноразово називала українців "молодшими братами" і підтримувала розв’язану Росією криваву війну проти України.

Нагадаємо, нещодавно у Києві відбулося прощання з актором-воїном Юрієм Феліпенком. Його вбила держава-терористка.