Померла зірка італійського кіно Клаудія Кардинале

Клаудія Кардинале / © Associated Press

Видатна італійська акторка театру та кіно Клаудія Кардинале померла.

Сумну новину передає видання Reuters. Артистка пішла з життя у вівторок, 23 вересня. Вона померла у своєму будинку в місті Немур, департамент Сена і Марна, Франція. В останні хвилини життя поруч з акторкою були її діти. Зірки кіно не стало у віці 87 років.

Зазначимо, Клаудія Кардинале народилася в Тунісі 15 квітня 1938 року в родині француженки та італійця. Коли майбутня артиста стала дорослою, то її вродою неабияк захоплювалися. Зокрема, вона навіть здобула перемогу на конкурсі краси. Врешті, Кардинале переїхала з Тунісу до Рима, де навчалася в "Експериментальному центрі кінематографії".

Клаудія Кардинале / © Associated Press

Спочатку знаменитість грала в кіно ролі молодих сицилійок. Ефектна зовнішність та гра в кадрі привернули до Кардинале увагу видатних режисерів. Вона знялася в таких картинах, як "Рокко та його брати", "Картуш", "Леопард", "Вісім з половиною", "Одного разу на Дикому заході" та багато інших.

Акторка працювала винятково в межах Європи. Від 1980 року вона жила у Франції. 2002 року артистка отримала почесну нагороду Венеційського кінофестивалю, а 2008-го – Орден почесного легіону Франції.

Клаудія Кардинале, 1968 рік / © Associated Press

