Померла зірка "Хрещеного батька" Даян Кітон: що відомо про смерть оскароносної акторки

Даян Кітон / © Associated Press

Американська акторка, продюсерка та режисерка Даян Кітон померла.

Сумну новину повідомляє видання People із посиланням на представника артистки. Акторки не стало 11 жовтня. Пожежники прибули до будинку знаменитості вранці та доставили її до однієї з лікарень Лос-Анджелеса, штат Каліфорнія, США. Медики не змогли допомогти акторці, і її життя обірвалося у віці 79 років.

"Наразі немає жодних подробиць, а її родина просить про конфіденційність у цей момент великої скорботи", - говорить представник акторки.

Хоч наразі не розголошується причина смерті Даян Кітон, однак джерело видання Page Six розповіло про невтішний стан артистки. Здоров'я знаменитості незадовго до смерті серйозно погіршилося. Акторка виставила на продаж свій будинок та навіть припинила вигулювати собак. Останні місяці життя поруч із зіркою Голлівуду перебували рідні, які тримали в таємниці новини про її невтішний стан.

Зазначимо, Даян Кітон почала будувати свою кар'єру на Бродвеї, де грала в мюзиклі "Волосся". Згодом відбулася доленосна зустріч з режисером Вуді Алленом, після чого почалась багаторічна історія їхньої співпраці. Так з'явились стрічки "Зіграй мені знову, Семе", "Сплячий", "Мангеттен" та "Енні Голл", за який акторка отримала "Оскар". Також знаменитість грала в серії фільмів "Хрещений батько".

Даян Кітон ніколи не була заміжньою. Однак 1996 року усиновила дівчинку Декстер, а 2001-го – хлопчика Дюка.

