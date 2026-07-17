Померла зірка "Сам удома 2" та володарка "Оскара" Бренда Фрікер

Бренда Фрікер

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Світ кіно сколихнула звістка про смерть акторки Бренди Фрікер, відомої за роллю у фільмі «Сам удома 2» та лауреатки премії «Оскар».

Бренди Фрікер не стало у віці 81 року. За свою кар’єру вона зіграла десятки яскравих ролей у кіно та на телебаченні. Водночас для мільйонів глядачів її ім’я назавжди пов’язане зі стрічкою «Сам удома 2: Загублений у Нью-Йорку». Саме ця роль принесла їй особливу любов кількох поколінь шанувальників. Про смерть знаменитості повідомили у BBC.

Бренда Фрікер

Бренда Фрікер

Втім, найвищим професійним визнанням для акторки стала зовсім інша робота. У 1990 році вона увійшла в історію кінематографа, ставши першою ірландською акторкою, яка здобула премію «Оскар». Нагороду їй присудили за найкращу жіночу роль другого плану у драмі «Моя ліва нога». Це досягнення зробило Фрікер однією з найвизначніших представниць ірландського кіно.

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Бренда Фрікер / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно світ кіно втратив ще одного актора, який зіграв головну роль у фільмі «Парк Юрського періоду», — Сема Нілла.

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