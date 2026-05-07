Померла зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Любов Колесникова

Раніше було відомо про серйозні проблеми зі здоров’ям акторки.

Любов Колесникова / © teatr.cn.ua

Акторка з комедійного серіалу «Спіймати Кайдаша», заслужена артистка України Любов Колесникова померла.

Сумну новину повідомила у Facebook художня керівниця Чернігівського обласного академічного музично-драматичного театру ім. Тараса Шевченка Оксана Тунік-Фриз. Життя артистки обірвалося вранці 7 травня. Любові Колесникової не стало у віці 75 років.

«Любов Степанівна боролася з важкою хворобою і відійшла у вічність під опікою найкращих лікарів та в турботі й любові рідного колективу», — йдеться в повідомленні Оксани Тунік-Фриз.

Причиною смерті акторки стала тяжка хвороба. Яка саме — не зазначається. Проте на початку року артистці збирали кошти, оскільки вона потребувала термінової операції. Щоправда, хірургічне втручання стосувалось зору. Річ у тім, що Любов Колесникова практично не бачила. Тож, їй хотіли відновити втрачений зір.

Прощання з артисткою відбудеться 8 травня в у Чернігівському драмтеатрі.

Зазначимо, Любов Колесникова народилась на Житомирщині та від дитинства мріяла опанувати акторську професію. У 13 років вона вперше вийшла на сцену театру. Після закінчення школи Любов Степанівна вступила до Київської естрадно-циркової студії. Від 1971 року акторка почала працювати в театрі. Спочатку в Ніжинському академічному українському драматичному театрі ім. М. Коцюбинського, а від 1978-го — в Чернігівському.

Любов Колесникова зіграла понад 100 ролей, серед найвідоміших її вистав — «Енеїда», «Вісім люблячих жінок», «Фараони», «Мертві душі», «Кайдашева сім’я», «Циганка Аза» та багато інших. Також вона грала бабу Палажку в серіалі «Спіймати Кайдаша».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що померла французька балерина Клод Бессі. Життя танцівниці обірвалося у Парижі.

