Померла зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Любов Колесникова: Цимбалюк із колегами зворушив спогадами

Сьогодні, 7 травня, стало відомо про смерть української акторки Любові Колесникової, яка здобула широку популярність завдяки ролі баби Палажки у серіалі «Спіймати Кайдаша».

Артистки не стало у віці 75 років після важкої недуги. Останні дні життя вона провела у лікарні поруч із близькими. Після звістки про смерть акторки її колеги із серіалу почали публікувати зворушливі дописи в Instagram, вшановуючи пам’ять зірки.

Тарас Цимбалюк

«Окрім максимально яскравої присутності Любові Степанівни у багатьох проєктах, зокрема й „Кайдашах“, звісно, вона була Людиною… Людиною, яка не могла не запам’ятатись… Остання зустріч була в Чернігові 2023 року: ми приїжджали з виставою. Любов Степанівна принесла у лоточку оладки… Сміялись, згадували цінне… Летіть, наша дорога… Вічна памʼять…» — зворушив спогадами актор.

Антоніна Хижняк

«Вічна памʼять… Наша баба Палажка з „Кайдашів“. Легендарна акторка» — щемко написала зірка.

Григорій Бакланов

«Любов Степанівна… Наша баба Палажка. Після знімань „Кайдашів“ ми майже не перетиналися. Лише час від часу зідзвонювались та бачилися може з раз за ці роки. Увесь цей час вона сама виховувала онука, якому нещодавно виповнилося 18. Та боролася з хворобою. Останній раз подзвонила місяць тому. Просила у всіх пробачення, якщо (думала) десь чим когось образила. І ось пішла. Царство небесне, люба наша», — довів до сліз артист.

До слова, за життя Любов Колесникова зіграла понад сотню ролей у театрі та кіно. Серед найвідоміших постановок за її участі — «Енеїда», «Мертві душі», «Кайдашева сім’я» та «Циганка Аза». Її роль баби Палажки у серіалі «Спіймати Кайдаша» стала однією з найулюбленіших серед українських глядачів.

