ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
317
Час на прочитання
2 хв

Померла зірка серіалу "Спіймати Кайдаша" Любов Колесникова: Цимбалюк із колегами зворушив спогадами

Цимбалюк, Хижняк і Бакланов висловили свої співчуття.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Любов Колесникова

Любов Колесникова / © instagram.com/baklanov.gr

Сьогодні, 7 травня, стало відомо про смерть української акторки Любові Колесникової, яка здобула широку популярність завдяки ролі баби Палажки у серіалі «Спіймати Кайдаша».

Артистки не стало у віці 75 років після важкої недуги. Останні дні життя вона провела у лікарні поруч із близькими. Після звістки про смерть акторки її колеги із серіалу почали публікувати зворушливі дописи в Instagram, вшановуючи пам’ять зірки.

Тарас Цимбалюк

«Окрім максимально яскравої присутності Любові Степанівни у багатьох проєктах, зокрема й „Кайдашах“, звісно, вона була Людиною… Людиною, яка не могла не запам’ятатись… Остання зустріч була в Чернігові 2023 року: ми приїжджали з виставою. Любов Степанівна принесла у лоточку оладки… Сміялись, згадували цінне… Летіть, наша дорога… Вічна памʼять…» — зворушив спогадами актор.

Любов Колесникова померла — реакція Тараса Цимбалюка

Любов Колесникова померла — реакція Тараса Цимбалюка

Антоніна Хижняк

«Вічна памʼять… Наша баба Палажка з „Кайдашів“. Легендарна акторка» — щемко написала зірка.

Любов Колесникова померла — реакція Антоніни Хижняк

Любов Колесникова померла — реакція Антоніни Хижняк

Григорій Бакланов

«Любов Степанівна… Наша баба Палажка. Після знімань „Кайдашів“ ми майже не перетиналися. Лише час від часу зідзвонювались та бачилися може з раз за ці роки. Увесь цей час вона сама виховувала онука, якому нещодавно виповнилося 18. Та боролася з хворобою. Останній раз подзвонила місяць тому. Просила у всіх пробачення, якщо (думала) десь чим когось образила. І ось пішла. Царство небесне, люба наша», — довів до сліз артист.

Любов Колесникова померла — реакція Григорія Бакланова

Любов Колесникова померла — реакція Григорія Бакланова

До слова, за життя Любов Колесникова зіграла понад сотню ролей у театрі та кіно. Серед найвідоміших постановок за її участі — «Енеїда», «Мертві душі», «Кайдашева сім’я» та «Циганка Аза». Її роль баби Палажки у серіалі «Спіймати Кайдаша» стала однією з найулюбленіших серед українських глядачів.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
317
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie