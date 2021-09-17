Померла зірка "золотого століття Голлівуду" акторка Джейн Пауелл

Артистці було 92 роки.

Американська акторка та співачка Джейн Пауелл, найбільш відома за головною роллю в мюзиклі "Сім наречених для семи братів", померла.

92-річна знаменитість пішла з життя 16 вересня у себе вдома в місті Вілтон, штат Коннектикут, пише Deadline. Причина смерті не повідомляється.

Зірка "золотого століття Голлівуду" / Associated Press

Зазначимо, творча кар’єра Джейн Пауелл почалась у 14 років. Тоді вона виконала партію в опері за мотивами класичної драми Жоржа Бізе “Кармен”. Після цього Пауелл вдалося виграти шоу талантів та підписати контракт з кінокомпанією Metro-Goldwyn-Mayer. Пік популярності акторки припав на 1940-1950 роки.

Джейн Пауелл грає в мюзиклі / скріншот з відео

Для широкої публіки Джейн стала відома завдяки ролям в таких мюзиклах "золотого століття Голлівуду": "Сім наречених для семи братів", "Королівське весілля", "Свято в Мексиці", "Три дорогі дочки" та інших.

1960 року на голлівудській Алеї слави була відкрита іменна зірка Джейн Пауелл.

Нагадаємо, нещодавно кулінарка та учасниця шоу "МастерШеф. Професіонали" Стелла Клименко раптово померла. Жінці було 30 років.

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