Помітно схудлий Віктор Бронюк замилував романтичними фото з дружиною-красунею

Соліст гурту "ТІК" Віктор Бронюк замилував романтичними фото з дружиною-красунею Тетяною.

Артист не з тих, хто активно ділиться сімейним контентом. Однак із нагоди Дня святого Валентина виконавець зробив виняток. Музикант влаштував романтичний фотосет з Тетяною. Парочка у фотостудії попозувала перед об'єктивом фотокамери.

Локація була святково прикрашена червоними повітряними кульками. Віктор Бронюк та його кохана одягнули чорні штани та білі сорочки. Щасливе подружжя романтично позувало одне біля одного з келихами ігристого, ніжно обіймаючись.

Віктор Бронюк із дружиною / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Тим часом дружина артиста адресувала чоловікові теплі слова. Тетяна публічно звернулася до коханого та в поезії висловила йому свої почуття.

"Ти — мій ранок, що пахне теплом. Ти — ніч, у якій спокійно. Ти — дотик, від якого серце знає: воно вдома. Люблю тебе не за щось, а просто так. За те, як ти дивишся на мене, коли думаєш, що я не бачу. За те, як зігріваєш мої руки навіть улітку. За те, як смієшся з моїх жартів, навіть коли вони зовсім не смішні. Я могла б сказати більше, але ти й так все розумієш. Бо є речі, які не потрібно пояснювати. З Днем святого Валентина, мій. Ти — найкраще, що зі мною сталося", - написала дружина Віктора Бронюка.

Дружина Віктора Бронюка / Фото: instagram.com/viktorbronyuk_official

Нагадаємо, нещодавно дружина боксера Олександра Усика ніжно вітала його з Днем святого Валентина. Також Катерина ділилася, як вони проводять свято закоханих.

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