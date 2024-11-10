Помітно схудлий Юрій Ткач розкрив незвичайний секрет, як позбувся зайвих кіло

Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач останнім часом кардинально схуднув та просто дивує результатами.

На проєкті "Ближче до зірок" шоумен зізнається, що, звичайно, контролює своє харчування. Однак жорсткими дієтами ведучий себе не мучить. Якщо Юрію Ткачу хочеться з'їсти тортик, то від цього він не відмовляється. Але все ж таки деякі незвичайні секрети, які допомагають гумористові худнути, є. Юрій Ткач говорить, що влітку зайнявся духовними практиками, медитаціями та навіть встав на цвяхи. Це теж дає свій результат.

Юрій Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

"Влітку я встав на цвяхи й почав трохи медитувати, трохи наповнювався енергійно. Просто себе контролюю, але якщо мені дуже хочеться, то обов'язково з'їм тортик, але невеличкий шматочок", - поділився шоумен.

Юрій Ткач також говорить, що в схудненні не переслідує конкретних цілей. За словами ведучого, він просто почав більше стежити за своїм здоров'ям та намагається вести правильний спосіб життя.

"Немає жодної мети. Просто почав, як то кажуть, трохи пп-шно жити", - додав шоумен.

Юрій Ткач / Фото: instagram.com/yuriy_tkach

Нагадаємо, нещодавно Юрій Ткач святкував день народження. Гумористові виповнився 41 рік. Дружина ведучого – Вікторія – емоційно привітала чоловіка зі святом.

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