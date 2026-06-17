Помітно схудлий Дмитро Комаров святкує 43-річчя: який вигляд має ведучий зараз

Дмитро Комаров / © instagram.com/komarovmir

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Український телеведучий і мандрівник Дмитро Комаров 17 червня святкує день народження. Зірці проєкту «Світ навиворіт» виповнилося 43 роки.

З нагоди свята Комаров звернувся до шанувальників із роздумами про зміни, які відбулися в його житті останніми роками. Ведучий зізнався, що після 40 років особливо відчув, як швидко минає час, а повномасштабна війна ще більше пришвидшила процес переосмислення багатьох речей.

У новому дописі в Instagram прихильники можуть помітити, як на свіжих фото Комаров постав помітно схудлим. Раніше він ділився, що втратив близько п’яти кілограмів завдяки кардинальній зміні раціону.

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Дмитро Комаров / © instagram.com/komarovmir

«Сьогодні мені 43. Дуже подобається, як вік змінює. Кожен новий день народження ти ніби стаєш трохи іншою людиною. Особливо це стало помітно після 40. Безумовно, дуже сильно прискорює процес дорослішання війна», — поділився Дмитро.

Втім, замість подарунків для себе телеведучий попросив підписників підтримати його благодійну ініціативу. Дмитро оголосив аукціон, на який виставив свій ексклюзивний мотоцикл Kawasaki Drifter, добре знайомий глядачам «Світу навиворіт».

За словами Комарова, байк супроводжував його протягом багатьох років, знімався в телепроєктах і став частиною історії програми. Тепер ведучий вирішив продати його, аби зібрати кошти на закупівлю наземного роботизованого комплексу для українських військових. Деталі з умовами участі іменинник розмістив у своїх соцмережах.

Дмитро Комаров / © instagram.com/komarovmir

«Для мене це частинка особистої історії та історії проєкту "Світ навиворіт". Я подарував собі його на день народження 2016 року. Зараз, рівно через 10 років, прийшов час перетворити цей колекційний експонат на корисну справу. Моя мета — придбати НРК, наземний роботизований комплекс, який безпечно доставляє будь-що на передові позиції», — пояснив телеведучий.

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