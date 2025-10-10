Помітно схудлий Дмитро Комаров здивував причиною, через яку він серйозно зайнявся здоров'ям

Дмитро Комаров / © пресслужба каналу "1+1"

Український ведучий Дмитро Комаров поділився подробицями свого кардинального схуднення.

Так, 42-річний знаменитість взявся за своє здоров’я після того, як звернувся до такої науки як геронтологія, яка займається вивченням процесів старіння. Ведучий каже, що результат тесту його просто шокував. В ефірі програми «Сніданок з 1+1» Дмитро пригадав, що в перший раз його біологічний вік виявився значно більшим за паспортний.

В такому шоковому стані ведучий почав кардинально змінювати життя. Зокрема, працювати над харчуванням і занурився у спорт. Врешті, це й допомогло Комарову стати значно стрункішим і вразити своїх шанувальників виглядом на нещодавніх фото в Мережі.

Дмитро Комаров після схуднення / © instagram.com/komarovmir

«Я ходив до Інституту геронтології, визначав біологічний вік. Двічі. Бо перший раз мені дуже не сподобався результат — я був набагато старшим. Потім я провів певну роботу над собою —правильне харчування, спорт — і знизив той показник. Тобто це можливо. Цукор, хліб, дріжджі прибрати і все», — розповів ведучий.

