Помітно схудлий Дмитро Комаров здивував причиною, через яку він серйозно зайнявся здоров'ям
Ведучий пояснив, який метод допоміг йому досягнути ефектного результату.
Український ведучий Дмитро Комаров поділився подробицями свого кардинального схуднення.
Так, 42-річний знаменитість взявся за своє здоров’я після того, як звернувся до такої науки як геронтологія, яка займається вивченням процесів старіння. Ведучий каже, що результат тесту його просто шокував. В ефірі програми «Сніданок з 1+1» Дмитро пригадав, що в перший раз його біологічний вік виявився значно більшим за паспортний.
В такому шоковому стані ведучий почав кардинально змінювати життя. Зокрема, працювати над харчуванням і занурився у спорт. Врешті, це й допомогло Комарову стати значно стрункішим і вразити своїх шанувальників виглядом на нещодавніх фото в Мережі.
«Я ходив до Інституту геронтології, визначав біологічний вік. Двічі. Бо перший раз мені дуже не сподобався результат — я був набагато старшим. Потім я провів певну роботу над собою —правильне харчування, спорт — і знизив той показник. Тобто це можливо. Цукор, хліб, дріжджі прибрати і все», — розповів ведучий.
Нагадаємо, нещодавно акторка Дженіфер Еністон розповіла про проблеми зі здоров’ям та 20-річну боротьбу за материнство.