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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
585
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1 хв

Помітно схудлий Юрій Ткач замилував романтикою з дружиною та показав підрослу доньку

Щаслива родина попозувала у ніжних образах.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Юрій Ткач з родиною

Юрій Ткач з родиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Відомий український гуморист та капітан шоу "Я люблю Україну" Юрій Ткач, який останнім часом кардинально схуд, показав милі сімейні фото.

У фотоблогу Юрій разом з дружиною Вікторією потішили фанів  романтичними знімками. Для фотосесії шоумен обрав чорні шорти та рожеву футболку, Вікторія приміряла невагому білу сукню, а їхня донька Ліза — рожеву. Зіркова родина наробила милих портретів на тлі водойми.

Зокрема, Ткач замилував обіймами та цілунками з коханою, а Ліза тим часом попустувала на камеру. У коментарях шанувальники вже відреагували на таку сімейну ідилію низкою компліментів. Крім того, не змогли не відзначити сильну схожість зіркового батька з донькою.

Юрій Ткач з дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Юрій Ткач з дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Юрій Ткач з дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Юрій Ткач з дружиною / © instagram.com/yuriy_tkach

Донька Юрія Ткача / © instagram.com/yuriy_tkach

Донька Юрія Ткача / © instagram.com/yuriy_tkach

  • Які ви прекрасні

  • Як же доня на татка схожа

  • Гарні! Щирі! Люблячі! У цих фото — справжнє. Не постановка, не поза — душа. І це щось, чого сьогодні так болісно бракує. Дивлюсь — і ніби світ на мить став теплішим

Нагадаємо, нещодавно співачка Альона Омаргалієва поділилася архівними фото зі свого весілля з Тамерланом, емоційно згадавши той важливий день.

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