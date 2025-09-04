Помилки на пам'ятнику Григорія Чапкіса: який вигляд має могила хореографа після змін

Григорій Чапкіс / © instagram.com/tanci1plus1

Легендарному українському хореографу Григорію Чапкісу оновили пам'ятник.

Танцівника не стало ще 13 червня 2021 року. Однак пам'ятник йому встановили лише через три роки після відео, де волонтер показував занедбану та необлагоджену могилу Чапкіса.

Пам'ятник танцівника зроблений із червоного граніту. Він виконаний у вигляді сходів, що ведуть до паркетної сцени. Все б нічого, але після встановлення пам'ятника прихильники помітили обурливі помилки. Григорій Чапкіс народився 24 лютого, а помер 13 червня. На пам'ятнику ж були вказані інші дати. Танцівник нібито народився 24 квітня, а помер 13 липня.

Нещодавно видання Oboz.ua побувало на могилі легендарного хореографа. Пам'ятник потерпів змін. Тепер там вказані правильні дати народження та смерті – 24 лютого та 13 червня відповідно.

Зазначимо, Григорій Чапкіс помер 13 червня 2021 року в Києві на 92-му році життя. Поховали танцівника 18 червня на центральній алеї Байкового кладовища. За пів року до смерті Григорій Чапкіс тяжко переніс коронавірус. Щонайменше тричі хореографа госпіталізовували до лікарні.

