ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
160
Час на прочитання
1 хв

Помилки на пам’ятнику Ніни Матвієнко: який вигляд має могила співачки після змін

Неправильну дату просто замалювали, замість повного оновлення напису.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ніна Матвієнко

Ніна Матвієнко / © instagram.com/8.23.88

Рівно два роки тому, 8 жовтня, пішла з життя легендарна українська співачка Ніна Матвієнко.

На могилі народної артистки України на Звіринецькому кладовищі у Києві виправили прикру помилку в даті смерті, через яку у свій час здійнявся резонанс у Мережі. Проте зробили це лише частково — неправильну римську цифру "VII" (липень) просто замалювали, замість того щоб виправити на "X" (жовтень).

Тепер напис на надгробку має вигляд: 1947.10/Х — 2023.8/, а кінцеві цифри так і не дописали. Кореспондент Oboz.ua побував на місці поховання артистки та зафіксував, який вигляд має пам’ятник нині.

Могила Ніни Матвієнко / © oboz.ua

Могила Ніни Матвієнко / © oboz.ua

Світлий мармуровий надгробок оздоблено чорною квітковою "вишивкою", а над портретом співачки у вінку з квітів встановлено різьблений хрест. Наразі невідомо, чи планують родичі або майстри внести остаточні зміни, щоб дата смерті повністю відповідала дійсності.

Могила Ніни Матвієнко / © oboz.ua

Могила Ніни Матвієнко / © oboz.ua

Нагадаємо, Ніна Матвієнко пішла з життя 8 жовтня 2023 року у 75-річному віці. У серпні того ж року в артистки виявили онкологію, яка стала причиною смерті. Поховали легендарну виконавицю на Звіринецькому кладовищі в Києві.

Нагадаємо, раніше донька Ніни Матвієнко — Тоня — вшанувала пам’ять мами зворушливим дописом. Артистка також поділилася архівним кадром з молодості легендарної співачки.

Дата публікації
Кількість переглядів
160
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie