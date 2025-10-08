- Дата публікації
Помилки на пам’ятнику Ніни Матвієнко: який вигляд має могила співачки після змін
Неправильну дату просто замалювали, замість повного оновлення напису.
Рівно два роки тому, 8 жовтня, пішла з життя легендарна українська співачка Ніна Матвієнко.
На могилі народної артистки України на Звіринецькому кладовищі у Києві виправили прикру помилку в даті смерті, через яку у свій час здійнявся резонанс у Мережі. Проте зробили це лише частково — неправильну римську цифру "VII" (липень) просто замалювали, замість того щоб виправити на "X" (жовтень).
Тепер напис на надгробку має вигляд: 1947.10/Х — 2023.8/, а кінцеві цифри так і не дописали. Кореспондент Oboz.ua побував на місці поховання артистки та зафіксував, який вигляд має пам’ятник нині.
Світлий мармуровий надгробок оздоблено чорною квітковою "вишивкою", а над портретом співачки у вінку з квітів встановлено різьблений хрест. Наразі невідомо, чи планують родичі або майстри внести остаточні зміни, щоб дата смерті повністю відповідала дійсності.
Нагадаємо, Ніна Матвієнко пішла з життя 8 жовтня 2023 року у 75-річному віці. У серпні того ж року в артистки виявили онкологію, яка стала причиною смерті. Поховали легендарну виконавицю на Звіринецькому кладовищі в Києві.
Нагадаємо, раніше донька Ніни Матвієнко — Тоня — вшанувала пам’ять мами зворушливим дописом. Артистка також поділилася архівним кадром з молодості легендарної співачки.