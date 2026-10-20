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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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146
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Понад 10 км пішки заради порятунку побратимів: зірка "МастерШеф" Віктор Перехрест дістав поранення

Фіналіст кулінарного шоу врятував побратимів після ворожого удару та попри власне поранення знову вирушив їм на допомогу.

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Фото автора: Анастасія Гребешко Анастасія Гребешко
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Віктор Перехрест

Віктор Перехрест / © скриншот

Фіналіст кулінарного шоу «МастерШеф» Віктор Перехрест, який нині служить у ЗСУ, зазнав тяжких поранень під час порятунку побратимів на передовій і потребує допомоги на лікування.

Про мужній вчинок захисника розповіли у Силах територіальної оборони ЗСУ. Віктор служить у 101-й окремій бригаді та має позивний «Пальто». Під час перебування на позиції він помітив, що ворожий удар уразив групу українських військових. Кухар не залишив побратимів у небезпеці й вирушив їм на допомогу. Попри ризик для власного життя, він надав першу допомогу пораненому бійцю. Згодом сам опинився серед тих, кому знадобилася медична допомога.

Одним із військових, якого Перехрест намагався врятувати, став боєць із позивним «Аматі». Після наданої допомоги той зміг сховатися від ворожих безпілотників, однак на цьому випробування для захисників не закінчилися.

Допис Сил територіальної оборони України / © скриншот

Допис Сил територіальної оборони України / © скриншот

Навіть після власного поранення Віктор не полишив побратима. Наступного ранку він знову дістався до нього, щоб принести води. Зрештою Перехресту вдалося допомогти «Аматі» та ще двом пораненим військовим вибратися з небезпечної ділянки. Евакуація тривала дві доби, а загалом захисники подолали пішки понад 10 кілометрів. Усі четверо залишилися живими.

Нині Віктор Перехрест і його побратим «Аматі» проходять лікування. Тим часом команда «МастерШеф» оголосила збір коштів, аби підтримати захисника під час відновлення. Колишні колеги кухаря закликають усіх небайдужих долучитися до збору та допомогти йому пройти цей непростий шлях.

Віктор Перехрест / © скриншот

Віктор Перехрест / © скриншот

Нагадаємо, нещодавно Ігор Ласточкін влаштував перепалку з Холоденко через порівняння України з Росією.

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