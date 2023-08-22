Пономарьов, Дзідзьо, Тополя та ALEKSEEV розчулили потужним зворушливим треком про кохання

Українські виконавці Олександр Пономарьов, Дзідзьо, Тарас Тополя та ALEKSEEV потішили прихильників новинкою.

Артистки випустили спільний трек "Миліша". Як поділився Олександр Пономарьов, трек мав побачити світ ще 1 березня минулого року. Однак через повномасштабне російське вторгнення до України музиканти не наважувалися випустити новинку. Та після зустрічей та бесід з військовими артисти змінили свою думку.

"Зустрічався з одним нашим відомим військовим командиром, показав нову пісню. Я розповів йому історію про те, що планував прем'єру цієї пісні на 1 березня минулого року, але… Він дуже цікаво відповів - терміново її випускай і не тягни, бо в нас в Україні зараз дуже багато розлучень, а потрібно, щоб було більше весіль!" – поділився Олександр Пономарьов.

У новій композиції музиканти співають про кохання. Зокрема, кожен артист розповідає історію свого ліричного героя, який ділиться, що на світі так багато красивих дівчат, але йому миліша саме та, в яку він закоханий.

"Ми з Олександром багато разів обговорювали: чи на часі зараз ця пісня? Чи на часі зараз кохання? Але, поспілкувавшись з військовими і показавши їм цю пісню, вони відповіли, що її негайно треба випускати, бо заради кохання варто боротись, перемагати і жити!" – зазначив Дзідзьо.

Пономарьов, Дзідзьо, Тополя та ALEKSEEV / Фото: скриншот з відео

Нагадаємо, нещодавно репер Потап випустив чуттєву пісню про дитину, яка загинула від рук російських окупантів. Музикант просто довів до слів новою композицією.

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