Пономарьов, Дзідзьо, Тополя та Горбунов представили потужний трек про непереможність ЗСУ

Олександр Пономарьов, Михайло Хома, Тарас Тополя та Юрій Горбунов об'єднали свої зусилля для створення нового патріотичного хіта "На землі, в повітрі і на морі".

Олександр Пономарьов, Михайло Хома, він же Дзідзьо, Тарас Тополя та Юрій Горбунов випустили спільну патріотичну композицію під назвою "На землі, в повітрі і на морі".

Також у запису треку взяли участь оркестр та хор Заслуженого Академічного Ансамблю пісні і танцю ЗСУ під керівництвом диригента Дмитра Антонюка.

У потужній музичній композиції артисти пригадали, з чого почалася війна в Україні 24 лютого. Разом із треком Олександр Пономарьов представив кліп до пісні на своєму YouTube-каналі.

Зірки приурочили вихід нової композиції до Дня Незалежності України.

"Велика подяка нашим воїнам ЗСУ за відданість народу України!" – представив пісню в своєму Instagram Михайло Хома (DZIDZIO).

Крім того пісня вкотре нагадала росіянам, що чекати пощади від нашої армії не варто, адже "Україна знищить ворогів".

Нагадаємо, що музикант Сергій Бабкін випустив легендарний хіт 5'Nizza "Я солдат" українською та англійською мовами.

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